5 loại đồ uống giàu magie nghĩ đến là thèm, giúp ngủ sâu, tăng sức đề kháng
05/10/2025 12:44 GMT +7
Dưới đây là thức uống giàu magie đã được nghiên cứu là có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.
Nước dừa
Chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như kali, magie và canxi, giúp bù điện giải và duy trì sự ổn định màng tế bào thần kinh.
Báo Lao động dẫn nguồn nghiên cứu trên Nutrients, magie cho biết, trong nước dừa giúp giảm hoạt động quá mức của cortisol - hormone gây căng thẳng, từ đó hỗ trợ giấc ngủ sâu và hồi phục tốt hơn.
Nên dùng nước dừa tươi, không thêm đường và không uống quá gần giờ ngủ nếu bạn dễ tiểu đêm.
Sữa đậu nành
100g đậu nành có khoảng 25mg magie, giàu protein, sắt, kali, vitamin D và B12. Magie thúc đẩy cơ thể thư giãn cơ bắp, dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu, tăng cường miễn dịch.
Sữa đậu nành vị dịu nhẹ, dễ uống. Đồ uống này có lợi cho tim mạch, hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường, giảm triệu chứng mãn kinh, tăng cường sức khỏe xương, góp phần giảm cân.
Sinh tố chuối với bơ đậu phộng
Chuối là loại trái cây chứa cả kali và magie, hai chất điện giải quan trọng giúp thư giãn cơ bắp và ngăn chuột rút ban đêm. Bơ đậu phộng (không muối) bổ sung thêm magie và tryptophan - tiền chất của serotonin và melatonin.
Một quả chuối xay với 1 thìa cà phê bơ đậu phộng và sữa yến mạch không đường - vừa thơm ngon, vừa tốt cho giấc ngủ.
Nước ép mận
Báo VnExpress dẫn nguồn trang Health cho biết, ngoài cung cấp magie dồi dào, nước ép mận làm giảm các triệu chứng táo bón mà không gây ra tác dụng phụ như đầy hơi, phân lỏng. Đồ uống này cung cấp những chất dinh dưỡng khác như vitamin C, kali.
Sinh tố quả bơ và rau bina
Một sinh tố làm từ nửa quả bơ, 100 g rau bina cung cấp 76,6 mg magie. Người thường xuyên uống sinh tố này ít tăng cân, đáp ứng các khuyến nghị về dinh dưỡng và lượng rau củ quả trong ngày. Bạn có thể thêm quả mọng vào đồ uống này để tăng thêm hương vị, chất dinh dưỡng.
