4 loại cây thuốc nam thường được sử dụng trong dân gian để chữa thận hư, bác sĩ cảnh báo 'nóng'

Bệnh thận hư là gì?

Thận hư là tình trạng rối loạn chức năng lọc của thận, khiến cơ thể đào thải hơn 3g protein mỗi ngày qua nước tiểu. Ở nhiều trường hợp, bệnh xuất hiện không rõ nguyên nhân, song các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm tiểu đường, lupus ban đỏ, viêm gan, cao huyết áp, amyloidosis, hoặc lạm dụng thuốc chống viêm, kháng sinh kéo dài.

Các triệu chứng thường thấy của hội chứng thận hư gồm:

Phù nề và tràn dịch: xuất hiện ở vùng mắt, cổ chân, bàn chân.

Nước tiểu sủi bọt, lượng giảm nhẹ.

Đau nhức khớp, mệt mỏi, khó thở, tức ngực.

Chán ăn, tăng cân do giữ nước.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nặng như suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thậm chí suy thận cấp hoặc mạn tính - buộc phải chạy thận hoặc ghép thận.

4 loại cây thuốc nam thường được dùng chữa thận hư

Trong dân gian, nhiều người tin rằng, một số thảo dược có thể giúp hỗ trợ chức năng thận. Các loại cây thường được nhắc đến gồm:

Kim tiền thảo: Vị ngọt, hơi mặn, tính bình; có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, thanh nhiệt. Dân gian cho rằng, kim tiền thảo giúp thúc đẩy phục hồi tế bào tổn thương và tăng cường hoạt động của thận.

Cây mã đề: Vị ngọt, tính hàn; được dùng để thanh nhiệt, giải độc, giảm phù thũng. Một số người dùng mã đề để hỗ trợ cải thiện chức năng lọc của thận.

Rau ngổ: Vị mát, có tác dụng lợi tiểu, thanh lọc cầu thận. Ngoài là rau gia vị, rau ngổ còn được xem là dược liệu có tiềm năng giúp giảm triệu chứng phù nề do thận hư.

Cỏ xước: Vị đắng, hơi chua, tính mát; được cho là giúp giảm đau, thông tiểu, giải nhiệt và hỗ trợ bổ thận.

Có nên dùng thuốc nam chữa bệnh thận hư?

Theo các bác sĩ chuyên khoa thận - tiết niệu, việc tự ý sử dụng các loại cây thuốc Nam để chữa bệnh là không nên vì những lý do sau:

Chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng. Tác dụng của các loại thảo dược này trong điều trị thận hư chưa được nghiên cứu và kiểm chứng đầy đủ.

Nguy cơ trì hoãn điều trị. Thận hư là bệnh tiến triển nhanh và phức tạp, cần được điều trị bằng thuốc đặc trị. Việc tự ý dùng thuốc Nam có thể khiến bệnh nặng thêm, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân, mức độ tổn thương và có phác đồ điều trị phù hợp.

Lời khuyên dành cho người bệnh thận hư

Để hỗ trợ điều trị và bảo vệ chức năng thận, bệnh nhân cần lưu ý:

Ăn nhạt, hạn chế chất béo, đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Giảm lượng nước uống nếu bị phù nặng, nhưng cần uống đủ sau khi tình trạng phù cải thiện.

Tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý tăng, giảm liều thuốc.

Tránh rượu bia, thuốc lá và chất kích thích.

Tăng cường rau củ, trái cây tươi để bổ sung vitamin và khoáng chất.

Các cây thuốc Nam như kim tiền thảo, mã đề, rau ngổ hay cỏ xước có thể giúp lợi tiểu, thanh nhiệt, song không thể thay thế thuốc điều trị bệnh thận hư. Việc sử dụng cần có hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả, tránh biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.