10 loại thực phẩm cực bổ thận, thận khoẻ thì cơ thể mới khoẻ, nhiều người không biết

Vai trò của thận đối với sức khỏe

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, thận có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người khi nắm giữ nhiều chức năng như:

Đào thải các chất cặn bã thông qua bài tiết nước tiểu.

Kiểm soát, điều hòa dịch ngoại bào trong cơ thể.

Điều hòa huyết áp, ion trong máu.

Hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu giúp cơ thể không bị hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

10 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biết

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin giúp bổ sung chất xơ. Ngoài ra, trong súp lơ còn có thành phần indole có khả năng chống viêm rất có lợi cho thận.

Súp lơ xanh và lòng trắng trứng là thực phẩm rất tốt cho thận.

Lòng trắng trứng gà

Trứng gà là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho cơ thể. Lòng trắng trứng gà chứa vitamin B và hàm lượng protein cao giúp tăng cường sức khỏe cho thận và rất tốt cho những người đang mắc các bệnh về thận.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau thuộc họ nhà cải rất nhiều vitamin C, K bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể và chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, bắp cải còn chứa các chất chống oxy hóa có khả năng kháng viêm, rất tốt cho người suy thận.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến sức khỏe của thận, vì loại ớt này có nồng độ kali thấp. Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn chứa vitamin A, C, B6, axit folic và chất xơ.

Ớt chuông cũng chứa các chất chống oxy hóa như lycopene, giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Có thể trộn ớt chuông đỏ vào cá ngừ hay salad gà hoặc ăn sống.

Tỏi

Tỏi giúp giảm viêm và giảm cholesterol máu. Trong tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chống đông máu.

Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, sử dụng bột tỏi thay vì muối tỏi để thêm hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung thêm natri. Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, rau quả hoặc nước sốt cà chua để thêm hương vị cho các món ăn.

Hành tây

Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây. Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu.

Quercetin là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ chống lại nhiều dạng ung thư và cũng có đặc tính chống viêm.

Hành tây cũng chứa crom, một loại khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate. Có thể ăn sống hoặc nấu chín hành tây khi chế biến thành các món ăn khác nhau.

Táo

Ăn một quả táo mỗi ngày thực sự tốt cho sức khỏe. Chất xơ và chống viêm có trong táo làm giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ăn táo, bạn cũng có thể nấu chín táo để tạo ra các món tráng miệng hoàn hảo. Có thể uống nước táo hoặc rượu táo cũng tốt cho sức khỏe.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi chứa một hợp chất gọi là axit ellagic, giúp trung hòa các gốc tự do. Quả mâm xôi có chứa chất xơ, vitamin C, mangan và có nhiều folate.

Quả mâm xôi có đặc tính làm ngừng tăng trưởng tế bào ung thư và ngăn chặn sự hình thành các khối u. Có thể thêm quả mâm xôi tươi vào món tráng miệng, hoặc thêm vào sinh tố trái cây.

Dâu tây

Dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa, chứa rất nhiều vitamin C, mangan và chất xơ. Dâu tây có đặc tính chống viêm, chống ung thư và cũng giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Nho đỏ

Nho đỏ chứa nhiều flavonoid tốt cho trái tim, vì flavonoid ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm nguy cơ đông máu.

Resveratrol là một chất flavonoid có trong nho có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất oxit nitric, có tác dụng giãn mạch máu và làm cho lưu lượng máu tốt hơn. Flavonoid cũng giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh ung thư và ngăn ngừa viêm nhiễm.

Trên đây là 10 loại thực phẩm cực bổ thận. Hãy thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.

