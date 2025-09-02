“Thần dược” quen thuộc ít người biết, hoá ra lại là loại vỏ quả này

Giá trị dinh dưỡng trong vỏ cam, quýt

Nghiên cứu cho thấy, vỏ cam chứa tới hơn 55 loại flavonoid và 170 hợp chất thực vật có lợi. Ngoài ra, còn có nhiều khoáng chất như canxi, magie, kali, kẽm, cùng các loại vitamin A, C, nhóm B và chất xơ. Đặc biệt, lượng vitamin C trong vỏ cam thậm chí còn cao gấp đôi so với phần thịt quả.

Những công dụng nổi bật của vỏ cam, vỏ quýt

Ngăn ngừa ung thư

Vỏ cam giàu flavonoid và beta-cryptoxanthin - những hợp chất có khả năng phòng ngừa ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư da và hỗ trợ điều trị ung thư phổi.

Bảo vệ tim mạch

Hoạt chất hesperidin trong vỏ cam giúp chống oxy hóa, giảm cholesterol xấu và huyết áp cao - hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch.

Giảm viêm và dị ứng

Một số hợp chất trong vỏ cam có tác dụng chống viêm, đồng thời ức chế histamine - chất gây dị ứng.

Tăng cường sức đề kháng

Hàm lượng vitamin C dồi dào giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, hỗ trợ phòng cảm lạnh, ho và cúm.

Hỗ trợ giảm cân

Chất xơ và flavonoid trong vỏ cam giúp no lâu, hạn chế thèm ăn và thúc đẩy chuyển hóa chất béo.

Tốt cho răng miệng

Bột vỏ cam phơi khô có thể dùng làm hỗn hợp chải răng, giúp loại bỏ mảng bám, cải thiện hơi thở và làm trắng răng tự nhiên.

Cải thiện tiêu hóa

Nhờ giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, vỏ cam hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón, đầy bụng, khó tiêu và hội chứng ruột kích thích.

Giảm đau đầu

Xông hơi bằng nước vỏ cam, vỏ quýt có thể giúp thư giãn thần kinh, giảm đau đầu và mang lại cảm giác dễ chịu.

Kích thích vị giác

Trà vỏ cam, vỏ quýt phơi khô, uống trước bữa ăn khoảng 30 phút, giúp tăng cảm giác thèm ăn.

An thần, chống say xe

Mùi hương từ vỏ cam, quýt có tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hạn chế say tàu xe.

Lưu ý khi sử dụng

Vỏ cam, quýt chỉ phát huy hiệu quả khi được lấy từ trái cây sạch, không nhiễm hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật. Người dùng có thể tận dụng cả vỏ tươi và vỏ phơi khô, tùy theo mục đích sử dụng.

Có thể thấy, thứ tưởng chừng bỏ đi như vỏ cam, vỏ quýt lại chứa nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.