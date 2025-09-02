Hạt tiêu Việt vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ sản lượng lớn, giá bán cạnh tranh

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 152.000 - 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 153.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 152.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 152.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 152.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 152.000 đồng/kg.



Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.216 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

So với các thị trường khác, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện thấp hơn ở cả 2 chủng loại hạt tiêu đen và trắng, cho thấy hạt tiêu Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ sản lượng lớn, giá bán cạnh tranh, chất lượng được cải thiện và nguồn cung ổn định cho các thị trường lớn.

Nhìn chung, hạt tiêu Việt Nam đang có lợi thế kép: Giá tiêu nội địa tăng, xuất khẩu giữ vững nhịp độ, trong khi nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh. Tuy nhiên, để duy trì vị thế bền vững, ngành cần có chiến lược dài hạn về chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô. Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025.

Trong tháng 7/2025, hạt tiêu đen vẫn là chủng loại hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 69,1% tổng lượng và chiếm 64,5% tổng trị giá; Tiếp đến là hạt tiêu đen xay chiếm 17,7% tổng lượng và 20% tổng trị giá.

Trong tháng 7/2025, xuất khẩu hạt tiêu đen giảm 0,5% cả về lượng và trị giá so với tháng 7/2024, trong khi xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng tăng.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, lượng xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu của Việt Nam đa phần tăng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm 2024, trừ xuất khẩu hạt tiêu đen giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 98,4 nghìn tấn.

Xét về trị giá, do giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng trong những tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu đều tăng đáng kể.

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan

Giá bình quân xuất khẩu hạt của Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt 6.613 USD/ tấn, giảm 2,1% so với tháng 6/2025, trong đó, giá xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu chính đều giảm. Đặc biệt, giá xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay đều giảm ở mức hai con số, lần lượt giảm 14,1% và 25,8%.

So với tháng 7/2024, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn tăng 11,1% trong tháng 7/2025. Trong đó, giá xuất khẩu hạt tiêu đen xay tăng mạnh nhất, tăng 33,8%, giá xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng 21,4%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu của Việt Nam đều tăng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá xuất khẩu hạt tiêu đen xay tăng mạnh nhất, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2024...