Loại lá ở Việt Nam trồng bạt ngàn, xưa rụng đầy gốc, không ngờ sang "trời tây" có giá 7 triệu đồng/kg

Nhắc đến lá chanh, hầu như người Việt ai cũng biết. Đây là loại lá rất quen thuộc thường được dùng để rắc lên món gà luộc như một loại gia vị. Người Việt thường chú ý đến quả chanh hơn lá chanh. Nông dân Việt hiếm khi coi lá chanh là một nguồn thu nhập. Ở nhiều nơi, lá chanh không được đem bán hoặc có bán thì cũng có giá "rẻ như cho".

Lá chanh được bán giá gần 7 USD/1 oz trên trang Amazon.

Ở Việt Nam, lá chanh rẻ là vậy nhưng sang nước ngoài, lá chanh có giá bán khá cao. Tại trang bán hàng trực tuyến Amazon, lá chanh lại được rao bán với giá khoảng 7 USD/1 oz, tương đương 25g. Như vậy, 100g lá chanh có giá khoảng 28 USD (700.000 đồng), 1kg sẽ có giá khoảng hơn 7 triệu đồng. Lá chanh được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn ở phương Tây.

Nhận thấy nguồn lợi nhuận rất lớn từ loại lá bình thường này, từ vài năm trước, lá chanh đã được một số công ty thu gom với số lượng hàng chục tấn để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Thông thường lá chanh xuất sang thị trường châu Âu có 2 dạng, dạng gia vị được đóng gói chung với sản phẩm riềng, ớt hiểm và sả cây. Còn dạng thông thường thì chỉ bao gói lá chanh thành những túi nhỏ và được cấp đông hoàn toàn. Lá chanh Việt Nam được thị trường châu Âu ưa chuộng vì thơm, đậm đà hơn so với lá chanh từ các nước khác.

Lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng hoà đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm. Dùng chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản...

Thoạt nhìn lá chanh hình trứng, dài, mép lá có hình răng cưa. Khi dùng làm thuốc lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi.

Lá chanh khô thái sợi.

Loại lá này có chứa các chất kháng sinh tự nhiên, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc hệ miễn dịch có dấu hiệu bị suy yếu, hãy thử đun sôi lá chanh với nước và uống khi còn ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường năng lượng cho một ngày mới. Thông tin trên báo Lao Động, dưới đây là một số công dụng tuyệt vời của lá chanh:

Thư giãn đầu óc và giảm căng thẳng: Làm việc quá mức đôi khi có thể khiến bạn rơi vào tình trạng căng thẳng. Điều này sẽ làm bạn mất ngủ và cảm thấy không khỏe, mặc dù bạn không bị ốm. Khi đó, hãy hít thở và ngửi mùi tự nhiên của lá chanh để tâm trí và cơ thể thoải mái, dễ chịu.

Ngoài ra, nhờ vào loại dầu atsiri trong lá chanh nên khi uống nước lá chanh đun sôi hoặc ăn kèm trong các món salad sẽ giúp tâm trạng được tốt hơn và giảm tải căng thẳng.

Thuốc kháng sinh tự nhiên: Ít ai biết rằng lá chanh có chức năng kháng sinh để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Khi bạn mệt mỏi hoặc cảm thấy khả năng miễn dịch suy giảm, hãy đun sôi lá chanh và uống loại nước ấm này vào mỗi buổi sáng để tăng sinh năng lượng trước khi bắt đầu một ngày mới.

Trị ho hiệu quả: Chiết xuất vitamin C có trong lá chanh sẽ giúp cho cổ họng đỡ ngứa, khó chịu và tránh được những cơn ho khan. Để giải quyết tình trạng này, hãy uống nước lá chanh đun sôi kết hợp với mật ong hoặc đường thốt nốt.

Tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể: Lá chanh có khả năng ngăn ngừa các loại vi rút có thể khiến cơ thể bị bệnh hoặc phá hủy các tế bào khỏe mạnh. Ngoài ra, tiêu thụ loại lá này cũng có thể giúp hồi sinh các tế bào cơ thể và sản sinh ra nhiều tế bào khỏe mạnh hơn, từ đó thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể.

Chữa bệnh cúm: Nếu bị cúm nặng thì bạn có thể sử dụng lá chanh để đánh bại vi rút cúm vì trong loại lá này có chứa dưỡng chất, giúp tạo ra bạch cầu làm cơ thể miễn dịch tự nhiên. Bổ sung lá chanh vào thực đơn hằng ngày qua món salad, súp hoặc pha với nước uống để phòng tránh bệnh cúm.



