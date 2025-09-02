“Lộc trời” hiếm gặp chỉ xuất hiện về đêm, dân đảo săn bán, đắt hơn cua huỳnh đế

Lúa mạch, một trong những loại ngũ cốc lâu đời nhất, được biết đến như một nguồn dinh dưỡng dồi dào và là thành phần không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, những lợi ích sức khỏe vượt trội của nó vẫn chưa được nhiều người biết đến.