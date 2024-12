Ngày 28/12, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) công bố xã Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện Yên Châu và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn.

Clip: Yên Châu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới

Yên Sơn huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Yên Sơn là xã vùng III của huyện Yên Châu (Sơn La), có diện tích tự nhiên là 4.870,46 ha. Gồm 10 bản, 2 dân tộc chính là dân tộc Kinh và dân tộc Thái với 1.414 hộ, 5.564 nhân khẩu.

Ông Đỗ Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) cho biết: Năm 2013, khi triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới, xã Yên Sơn mới chỉ đạt 2/19 tiêu chí. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay Yên Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trở thành xã thứ 6 của huyện Yên Châu đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Yên Sơn. Ảnh: Ngọc Hải.

Qua hơn 11 năm nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Sơn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 45,36 triệu đồng, cao gấp hơn 4 lần so với năm 2013 (9,6 triệu đồng/người/năm). Giá trị sản xuất đất nông nghiệp cũng tăng mạnh, từ 11 triệu đồng/ha lên trên 85 triệu đồng/ha. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,8% với 1.800 người.

Đến nay, xã đã hoàn thành 100% tuyến đường giao thông nông thôn, với 11,77 km đường cứng hóa và 80% đường ngõ, xóm không còn lầy lội. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông từ 2013 đến 2024 là 27,5 tỷ đồng; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn, các trường học đạt chuẩn, trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã xóa 100% nhà tạm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,93%. Các bản đã đạt tiêu chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự… Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Ngọc Hải.

Tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân xã nông thôn mới

Phát biểu chúc mừng cán bộ, nhân dân xã Yên Sơn, tại Lễ công bố xã Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 2024, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đặc biệt phát huy tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, đưa các mô hình nông nghiệp mới vào sản xuất.

Các đại biểu tham dự lễ công bố xã Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Hải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Yên Sơn tiếp tục xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó tập trung xây dựng các bản nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển đô thị nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, … để mỗi bản làng Yên Sơn thực sự là miền quê đáng sống.

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hải.

Lãnh đạo huyện Yên Châu tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Ngọc Hải.

Lãnh đạo huyện Yên Châu tăng hoa chúc mừng xã Yên Sơn. Ảnh: Ngọc Hải.