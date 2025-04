Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh ở cả trong nước và thế giới, điều gì đang xảy ra?

Giá cà phê hôm nay 18/4

Giá Robusta giao tháng 7 trên sàn London giảm 1,9% xuống còn 5.277 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York giảm 1,2 cent, tương đương 0,3% lên mức 372,6 US cent/lb, sau khi tăng 1,8% trong phiên trước. Cà phê Arabica kết thúc tuần (không có giao dịch vào thứ Sáu do ngày nghỉ lễ) tăng 5,3%, trong khi cà phê Robusta tăng 5%.

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.253 USD/tấn, giảm 2,51% (135 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm nhẹ 0,15% (0,55 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, về mốc 375,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay quay đầu giảm mạnh 3.200 – 4.100 đồng/kg, xuống còn 129.000 – 129.700 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông, Đắk Lắk được thu mua ở mức cao nhất là 129.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá giao dịch ở mức 129.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức thấp nhất là 129.000 đồng/kg.

Trong tuần qua, một số nhà nhập khẩu tại Mỹ yêu cầu các công ty Việt Nam hoãn giao hàng và tạm dừng ký kết hợp đồng mới.

Tại Việt Nam, tình hình khô hạn ở một số nơi khu vực Tây Nguyên đang ảnh hưởng đến mùa vụ cà phê năm nay. Nông dân các địa phương tỉnh Đắk Nông đang chật vật ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới trong cao điểm mùa khô.

Trước tình hình mới, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng như đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ, nâng cao giá trị sản phẩm... để không rơi vào bị động.

Giới đầu cơ đã bán bớt hợp đồng mua khống gom sau nhiều ngày tăng liên tục để giảm thiểu rủi ro trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh 2025.

Theo báo cáo của Safras & Mercado, những người nông dân trồng cà phê Brazil bán khoảng 13% tổng sản lượng ước tính là 62,45 triệu bao của vụ cà phê Brazil từ tháng 7/2025 - tháng 7/2026. Ước tính về vụ mùa này phù hợp với dự báo trung bình của ngành, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước ước tính là 22 triệu bao và nhu cầu xuất khẩu khoảng 45 triệu bao của Brazil, là cần thiết để tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của cả thị trường tiêu dùng cà phê trong nước và xuất khẩu. Hoạt động bán này được cho là thấp hơn một chút so với mức bán 22% khi so sánh với mức trung bình 5 niên vụ liên tiếp.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá cà phê trong nước và xuất khẩu đã hồi phục mạnh sau khi Mỹ thông báo tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 4, sau khi thông tin về thuế được công bố, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm từ 132.000 đồng/kg xuống còn 118.000 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá cà phê cũng đồng loạt lao dốc, lần lượt giảm 1.251 USD/tấn và 2.356 USD/tấn so với mức đỉnh đối với hai loại cà phê Robusta và Arabica.

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/4, ngay sau khi Mỹ tuyên bố tạm hoãn áp dụng thuế trong vòng 90 ngày, giá cà phê đã bật tăng trở lại. Tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, giá cà phê đã phục hồi về mức 132.000 đồng/kg (tương đương với thời điểm trước khi có tin về thuế). Trên sàn London và New York, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng liên tục và hiện đã gần tiệm cận lại mốc cũ.

Song theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá cà phê phục hồi không phải là do cung cầu, mà là do đồng USD suy yếu, khiến các nhà đầu tư tài chính giảm niềm tin vào USD và chuyển hướng sang các hàng hóa có giá trị giao dịch bằng đồng tiền này, trong đó có cà phê.

Tại Việt Nam, giá USD tăng lên trên 26.000 đồng cũng góp phần đẩy giá cà phê nội địa tăng.

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong quý I/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD, tăng 45,8% dù sản lượng giảm, trong khi xuất khẩu thủy sản đạt 2,3 tỷ USD, tăng 19,2%. Như vậy, lần đầu tiên, cà phê vượt thủy sản về kim ngạch xuất khẩu, chỉ xếp sau gỗ trong nhóm hàng nông lâm thủy sản.