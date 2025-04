Giá cà phê tăng phiên thứ 7 liên tiếp, yếu tố cơ bản, đặc biệt là lượng tồn kho thấp hỗ trợ thị trường

Giá cà phê hôm nay 17/4: Nối dài chuỗi ngày tăng giá

Giá cà phê đã kéo dài đợt tăng giá trong tuần này, với Arabica đạt mức cao nhất 1,5 tuần và Robusta cao nhất 2,5 tuần.

Giá Robusta kỳ hạn tháng 7 trên sàn London tăng 0,7% lên mức 5.379 USD/tấn, được hỗ trợ bởi việc xuất khẩu mặt hàng này từ Brazil giảm mạnh.

Giá Arabica trên sàn New York tăng 6,65 cent, tương đương 1,8% lên mức 373,8 US cent/lb, sau khi giảm 2,7% vào tuần trước, do lo ngại về căng thẳng thương mại và suy thoái kinh tế.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên được nâng lên mức 132.700 – 133.800 đồng/kg, tăng 700 – 800 đồng/kg so với ngày hôm trước và đánh dấu ngày tăng giá thứ 7 liên tiếp.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 800 đồng/kg, giá cà phê tại Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 133.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 700 đồng/kg, lên mức 133.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 700 đồng/kg và được thu mua ở mức 132.700 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh so với thời điểm hôm qua. Giá cà phê kỳ hạn trên sàn giao dịch thế giới tiếp tục xu hướng tăng, do các dự báo sản lượng ảm đạm tại Brazil và Việt Nam.

Vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Brazil sắp bắt đầu. Thông tin ảnh hưởng quan trọng vẫn là diễn biến thời tiết trong vụ thu hoạch. Safras & Mercado dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2025 có thể cao hơn kỳ vọng, tuy nhiên nông dân mới chỉ bán được 14% vụ mùa mới, thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn 25%, do lo ngại về triển vọng sản lượng.

Nguồn cung cà phê có dấu hiệu thắt chặt, sau khi lượng robusta tồn kho do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất 3,5 tháng ở 4.227 lô ngày 16/4.

Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) dự báo tổng lượng xuất khẩu cà phê hạt trong 9 tháng đầu vụ 2024/25 (từ tháng 7/2024 – tháng 6/2025) tăng 3,42% so với cùng kỳ vụ trước, đạt 33,52 triệu bao.

Cofco International đang xây dựng nhà ga cảng xuất khẩu lớn nhất thế giới của họ tại Brazil. Cofco là một trong những công ty xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của cường quốc nông nghiệp Nam Mỹ này. Đồng thời Cofco cũng là nguồn cung cấp và xuất khẩu hạt có dầu, đường, cà phê, bông, và sản xuất ethanol. Cofco đang xây dựng một nhà kho cảng ngũ cốc mới tại Santos, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những yếu tố cơ bản, đặc biệt là lượng tồn kho Robusta ở mức thấp. Trong khi đó, mức tồn kho cà phê Robusta của người tiêu dùng vẫn ở mức thấp.

Đáng chú ý, tổng lượng cà phê Robusta tồn kho vào cuối tháng 2 đã giảm 19,55% trong hai tháng đầu năm 2025 – được xem là rất thấp so với nhu cầu từ các nhà rang xay, một yếu tố có thể đang góp phần thúc đẩy tâm lý đầu cơ trên thị trường. Hãng tư vấn StoneX cũng vừa hạ dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ sắp tới xuống còn 64,5 triệu bao, giảm 1,7% so với ước tính trước đó, do điều kiện thời tiết bất lợi tại các khu vực sản xuất Arabica chính.