Y, bác sĩ Trung tâm Y tế Tuần Giáo hiến máu cứu bệnh nhân bị sốc, mất máu nặng
08/05/2026 16:29 GMT +7
Kịp thời xử trí, cứu bệnh nhân trong tình trạng bệnh khẩn cấp, sáng 8/5, Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã kêu gọi cán bộ, y, bác sĩ trung tâm hiến máu cứu một bệnh nhân bị sốc, mất máu nghi do vỡ tử cung.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết: “Bệnh nhân được hiến máu cứu là V. T. L., 22 tuổi, nhập viện lúc 0 giờ 5 phút ngày 8/5 với các triệu chứng: đau tức bụng dưới, người mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt nhiêu”.
Lúc vào viện, bệnh nhân ý thức lơ mơ, vật vã, kích thích, hoa mắt chóng mặt nhiều, đau khắp bụng; thể trạng gầy, da xanh tái, niêm mạc nhợt nhạt...
Ngay trong sáng 8/5, tập thể Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm Y tế Tuần Giáo đã tiến hành hội chẩn, kết luận: Bệnh nhân có thai khoảng 5 tháng, bị sốc mất máu nghi do vỡ tử cung. Tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.
Để bảo đảm nguồn máu cứu bệnh nhân, ngay trong sáng 8/5, Trung tâm Y tế Tuần Giáo đã kêu gọi cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ hiến máu và nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo y, bác sĩ.
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