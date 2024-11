Xuất khẩu gạo, thủy sản, hạt tiêu của Việt Nam sang Nga vẫn tăng trưởng mạnh mẽ

9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên Bang Nga đạt 3,52 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 3,52 tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,78 tỷ USD, tăng 50,1%; nhập khẩu đạt 1,74 tỷ USD, tăng 31,6%. Thặng dư thương mại với LB Nga đạt khoảng 37,2 triệu USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga 9 tháng đầu năm đạt 1,78 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhiều nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 164,5 triệu USD (tăng 94,8% so với cùng kỳ năm 2023); gạo đạt 6,5 triệu USD (tăng 131% về giá trị và 103% về khối lượng); bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc – 23,4 triệu USD (tăng 124%); hàng dệt may – 616,4 triệu USD (tăng 118%); gỗ và sản phẩm gỗ - 3,7 triệu USD (tăng 48,3%); hạt tiêu – 26,7 triệu USD (tăng 84,4% về giá trị, tăng 25,4% về khối lượng); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 176,7 triệu USD (tăng 68,7%); sắt thép các loại đạt 818,4 ngàn USD (tăng 134% về giá trị và 196% về khối lượng).

Xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại tiếp tục duy trì xu hướng giảm từ đầu năm 2024 so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2023, đạt 8,9 triệu USD (giảm 40,7%); sản phẩm gốm sứ đạt 987,4 ngàn USD (giảm 31,2%); sản phẩm từ cao su đạt 5,4 triệu USD (giảm 30%). Sau nhiều tháng liên tục giảm, mặt hàng chè đã lần đầu tiên trong năm 2024 đạt tương trưởng dương so với cùng kỳ năm 2023, đạt 8,5 triệu USD (tăng 1,7%).

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1,74 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhiều mặt hàng duy trì đà tăng trưởng cao liên tục trong nhiều tháng liền như phân bón đạt 191,9 triệu USD (tăng 109% về giá trị và 130% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2023); than các loại đạt 800,8 triệu USD (tăng 28,9% về giá trị và 45% về khối lượng); hóa chất đạt 76,4 triệu USD (tăng 118%); Giấy các loại đạt 8,1 triệu USD (tăng 145%); linh kiện phụ tùng ô tô đạt 18,1 triệu USD (tăng 169%); phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 4,8 triệu USD (tăng 79,6%). Sản phẩm lúa mì tiếp tục đà tăng trưởng so với 8T/2024, đạt 77,4 triệu USD, tăng 156% về giá trị và 172% về khối lượng, cùng kỳ năm 2023 ta không nhập khẩu lúa mì.

Hàng thủy sản tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong các tháng vừa qua, đạt 84 triệu USD (giảm 5,8%); Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 1,4 triệu USD (giảm 35,8%); Dây điện, dây cáp điện tiếp tục giảm mạnh, đạt 189 ngàn USD (giảm 63,3%); Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 16,4 triệu USD (giảm 42,8%).