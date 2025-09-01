Việt Nam có loại rau được ví là "nhân sâm xanh", giá rẻ bèo nên ăn thường xuyên

"Vệ sĩ" cho hệ tiêu hóa

Một trong những lợi ích của đậu bắp được nhắc đến nhiều nhất chính là khả năng cải thiện và bảo vệ hệ tiêu hóa. Đậu bắp chứa hàm lượng cao chất xơ hòa tan, đặc biệt là chất nhầy (mucin). Chất nhầy này hoạt động như một lớp màng bảo vệ, làm dịu niêm mạc dạ dày và ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm loét hay hội chứng ruột kích thích.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan còn giúp hấp thụ nước, làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột diễn ra đều đặn, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Bằng cách nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đậu bắp còn giúp cân bằng hệ vi sinh, tạo nên một hệ tiêu hóa khỏe mạnh từ bên trong.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Đối với những người đang phải đối mặt với bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh, đậu bắp là một lựa chọn không thể bỏ qua. Chất xơ trong đậu bắp có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường từ thức ăn vào máu, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ đậu bắp có thể giúp cải thiện độ nhạy của insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Chính nhờ cơ chế này, đậu bắp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.

Giảm cholesterol và điều hòa huyết áp

Sức khỏe tim mạch luôn là mối quan tâm hàng đầu và đậu bắp chính là một "người bạn" đáng tin cậy. Chất xơ hòa tan trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột, ngăn chúng hấp thụ vào máu. Quá trình này giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, đậu bắp còn là nguồn cung cấp kali dồi dào. Khoáng chất này đóng vai trò thiết yếu trong việc cân bằng điện giải, giúp thư giãn các mạch máu và điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, đậu bắp là thực phẩm lý tưởng cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Chất xơ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế ăn vặt và kiểm soát khẩu phần ăn một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, chất nhầy trong đậu bắp còn giúp ngăn cản sự hấp thu chất béo, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Tăng cường miễn dịch và phòng chống bệnh tật

Đậu bắp là nguồn cung cấp tuyệt vời của Vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác. Vitamin C giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp bạn chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Các chất chống oxy hóa như flavonoid, quercetin và polyphenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.