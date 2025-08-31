“Hoàng tử trâu” - Cuộc thi độc lạ trên vùng cao

Clip: Cuộc thi “Hoàng tử trâu”

Cuộc thi “Hoàng tử trâu”

Trước khi diễn ra cuộc thi “Hoàng tử trâu”, Ban Tổ chức đã tổ chức nghi lễ cúng vía trâu - mang đậm dấu ấn văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước, đậm đà bản sắc dân tộc Thái ở Ngọc Chiến, để cảm ơn con trâu luôn đồng hành trong công việc nhà nông, phụ trách những công việc nặng nhọc, mang lại cho dân bản mùa màng ấm no, bội thu.

Nghi lễ cúng vía trâu. Ảnh: Văn Ngọc

Tại sân vận động bản Mường Chiến, không khí sôi động, du khách và nhân dân hào hứng tới xem chú trâu nào giành được danh hiệu “Hoàng tử trâu”. Ảnh: Văn Ngọc

Tham dự cuộc thi năm nay, có 17 chú trâu của 13 bản đã trải qua khâu xét chọn và đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Văn Ngọc

Tiêu chí chấm điểm chủ yếu là hình thể, chiều dài, chiều cao, ngực nở, sừng dài, đôi chân chắc khỏe. Chú trâu nào có chỉ số hình thể cao nhất sẽ giành danh hiệu “Hoàng tử trâu”. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng, hình thể trâu tham dự cao hơn mọi năm. Ảnh: Văn Ngọc

Xã Ngọc Chiến hiện có trên 2.000 con trâu, mỗi con có trị giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp giúp con trâu không còn phải phục vụ cày bừa nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế cao, giúp bà con nơi đây xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là năm thứ 3, cuộc thi “Hoàng tử trâu” được tổ chức tại Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của con trâu trong lao động sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế từ nuôi trâu nhốt chuồng. Ảnh: Văn Ngọc

Cuộc thi tạo ra sân chơi, động viên bà con nuôi trâu, tạo điểm nhấn thúc đẩy du lịch cộng đồng ở miền quê cổ tích. Ảnh: Văn Ngọc