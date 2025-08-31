Sơn La thi đua yêu nước

"Hoàng tử trâu" - Cuộc thi độc lạ trên vùng cao

Văn Ngọc

31/08/2025 13:10 GMT +7

Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến (Sơn La) được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc, trong đó cuộc thi tìm “Hoàng tử trâu” sôi động, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Clip: Cuộc thi “Hoàng tử trâu”

Cuộc thi “Hoàng tử trâu”

Trước khi diễn ra cuộc thi “Hoàng tử trâu”, Ban Tổ chức đã tổ chức nghi lễ cúng vía trâu - mang đậm dấu ấn văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước, đậm đà bản sắc dân tộc Thái ở Ngọc Chiến, để cảm ơn con trâu luôn đồng hành trong công việc nhà nông, phụ trách những công việc nặng nhọc, mang lại cho dân bản mùa màng ấm no, bội thu.

Nghi lễ cúng vía trâu. Ảnh: Văn Ngọc
Tại sân vận động bản Mường Chiến, không khí sôi động, du khách và nhân dân hào hứng tới xem chú trâu nào giành được danh hiệu “Hoàng tử trâu”. Ảnh: Văn Ngọc
Tham dự cuộc thi năm nay, có 17 chú trâu của 13 bản đã trải qua khâu xét chọn và đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Văn Ngọc
Tiêu chí chấm điểm chủ yếu là hình thể, chiều dài, chiều cao, ngực nở, sừng dài, đôi chân chắc khỏe. Chú trâu nào có chỉ số hình thể cao nhất sẽ giành danh hiệu “Hoàng tử trâu”. Ảnh: Văn Ngọc
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng, hình thể trâu tham dự cao hơn mọi năm. Ảnh: Văn Ngọc
Xã Ngọc Chiến hiện có trên 2.000 con trâu, mỗi con có trị giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Văn Ngọc
Việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp giúp con trâu không còn phải phục vụ cày bừa nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế cao, giúp bà con nơi đây xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: Văn Ngọc
Đây là năm thứ 3, cuộc thi “Hoàng tử trâu” được tổ chức tại Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc
Cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của con trâu trong lao động sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế từ nuôi trâu nhốt chuồng. Ảnh: Văn Ngọc
Cuộc thi tạo ra sân chơi, động viên bà con nuôi trâu, tạo điểm nhấn thúc đẩy du lịch cộng đồng ở miền quê cổ tích. Ảnh: Văn Ngọc
Kết quả chung cuộc, ngôi vị “Hoàng tử trâu” đã thuộc về chú trâu của bản Mường Chiến 2. “Hoàng tử trâu” năm 2025 có chiều dài 2m60, chiều cao 1m58, vòng ngực 2m35. Ảnh: Văn Ngọc

