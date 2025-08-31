“Hoàng tử trâu” - Cuộc thi độc lạ trên vùng cao
31/08/2025 13:10 GMT +7
Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến (Sơn La) được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc, trong đó cuộc thi tìm “Hoàng tử trâu” sôi động, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Cuộc thi “Hoàng tử trâu”
Trước khi diễn ra cuộc thi “Hoàng tử trâu”, Ban Tổ chức đã tổ chức nghi lễ cúng vía trâu - mang đậm dấu ấn văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước, đậm đà bản sắc dân tộc Thái ở Ngọc Chiến, để cảm ơn con trâu luôn đồng hành trong công việc nhà nông, phụ trách những công việc nặng nhọc, mang lại cho dân bản mùa màng ấm no, bội thu.
Trong chuỗi các sự kiện Lễ hội mừng cơm mới năm 2024 xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã diễn ra Hội thi “Hoàng tử trâu”. Đây là một trong những hoạt động được nhiều du khách và nhân dân mong đợi nhất.