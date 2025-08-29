Xóa hơn 15.000 nhà tạm ở Tuyên Quang: Kỳ tích từ ý Đảng và lòng dân

Hành trình vượt khó làm nên kỳ tích

Chiều ngày 29/8, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, đã gọi kết quả này là một kỳ tích trong chăm lo đời sống cho người dân.

Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ít ai có thể hình dung được những thách thức mà Tuyên Quang phải đối mặt. Với địa hình đồi núi phức tạp, việc vận chuyển vật liệu xây dựng đến các thôn, bản xa xôi đã là một bài toán khó. Nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, trong khi số lượng hộ dân cần hỗ trợ lại quá lớn, đa phần đều là những gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Thế nhưng, chính trong gian khó, sức mạnh của sự đoàn kết và quyết tâm lại được thể hiện rõ nét nhất. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách quyết liệt. Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, hoạt động ráo riết, không quản ngày đêm. Những văn bản chỉ đạo không chỉ nằm trên giấy mà đã thực sự "thấm" xuống từng cơ sở, biến thành những hành động cụ thể.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hưng.

Toàn tỉnh đã huy động được một nguồn lực hơn 630 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đó có tới 335 tỷ đồng là do các hộ gia đình tự đóng góp và từ nguồn xã hội hóa. Điều này cho thấy, người dân không hề trông chờ, ỷ lại mà đã chủ động vươn lên, cùng chung tay với chính quyền.

Hơn 140.000 ngày công lao động của bộ đội, công an, đoàn viên, hội viên và bà con lối xóm đã được huy động để giúp các hộ dân vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng nhà. Tinh thần "lá lành đùm lá rách", "ai có gì giúp nấy" đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi khắp các bản làng.

Không phải điểm kết, mà là sự khởi đầu cho hành trình mới

Không chỉ quyết liệt trong hành động, Tuyên Quang còn ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo. Tỉnh đã công bố 3 mẫu nhà điển hình, vừa đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), vừa phù hợp với đặc thù miền núi, giúp người dân tiết kiệm chi phí mà vẫn có được ngôi nhà khang trang.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Ngọc Hưng.

Một điểm nhấn nhân văn sâu sắc là chương trình không chỉ trao "cần câu" mà còn tôn trọng và giữ gìn "bản sắc văn hóa". Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu để xây dựng ngôi nhà phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc mình. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.



Như lời Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, việc hoàn thành xóa nhà tạm mới chỉ là bước đầu trên hành trình hướng tới xóa nghèo bền vững. Có được ngôi nhà kiên cố là nền tảng, là động lực để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

"Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân", Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 32 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Câu chuyện xóa nhà tạm ở Tuyên Quang đã trở thành một hình mẫu về cách huy động sức mạnh tổng hợp từ "ý Đảng, lòng dân". Đó là bài học quý báu về sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội.

Kỳ tích này không chỉ mang lại mái ấm cho hàng vạn người dân, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn trên mảnh đất quê hương cách mạng.