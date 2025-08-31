7 thức uống có thể "phá hoại" tim mạch cực nhanh lại được nhiều người yêu thích

Nước ngọt có gas gây hại tim mạch

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải kể đến nước ngọt có gas. Hàm lượng đường và siro ngô Fructose cao trong loại đồ uống này là nguyên nhân chính gây ra tình trạng béo phì, kháng insulin và viêm nhiễm mãn tính – những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các bệnh tim mạch. Uống nước ngọt có gas thường xuyên sẽ làm tăng triglyceride (một loại chất béo trong máu) và giảm cholesterol tốt (HDL), gây áp lực lớn lên hệ thống tim mạch.

Nước ép trái cây đóng hộp

Nhiều người lầm tưởng rằng nước ép trái cây đóng hộp là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này đã được loại bỏ chất xơ, vitamin và bổ sung một lượng lớn đường tinh luyện, siro ngô. Lượng đường này không khác gì nước ngọt có gas, gây tăng đường huyết đột ngột và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, tiền đề của nhiều bệnh tim mạch khác. Tốt nhất, hãy ăn trái cây tươi hoặc tự làm nước ép nguyên chất tại nhà.

Cà phê kem béo và các loại đồ uống pha sẵn

Một ly cà phê kem béo, cappuccino hay latte ngọt ngào buổi sáng có thể mang lại cảm giác sảng khoái, nhưng lại là gánh nặng cho trái tim bạn. Các loại đồ uống này thường chứa lượng calo, đường và chất béo bão hòa cực cao từ kem, sữa nguyên kem và các loại siro hương liệu. Việc tiêu thụ thường xuyên sẽ làm tăng cholesterol xấu (LDL), gây xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ đau tim.

Đồ uống tăng lực

Đồ uống tăng lực chứa một lượng lớn caffeine, taurine, và các chất kích thích khác. Mặc dù giúp tỉnh táo tức thì, nhưng chúng lại gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng đối với tim mạch như tăng nhịp tim, tăng huyết áp, và thậm chí gây rối loạn nhịp tim. Đối với những người có tiền sử bệnh tim hoặc huyết áp cao, đồ uống tăng lực có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Rượu, bia

Uống một lượng nhỏ rượu vang đỏ có thể có lợi cho tim mạch, nhưng lạm dụng rượu, bia lại là một "thảm họa". Uống nhiều rượu, bia sẽ làm tăng huyết áp, suy yếu cơ tim và dẫn đến bệnh cơ tim do rượu. Hơn nữa, lượng calo rỗng trong rượu, bia còn gây tăng cân không kiểm soát và các vấn đề chuyển hóa khác, làm tăng gánh nặng cho tim.

Sữa nguyên kem

Sữa là nguồn cung cấp canxi và protein dồi dào, nhưng sữa nguyên kem lại chứa một lượng lớn chất béo bão hòa - loại chất béo làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Để bảo vệ tim mạch, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên chuyển sang sử dụng sữa tách béo hoặc sữa ít béo.

Nước ngọt dành cho người ăn kiêng

Nhiều người chọn diet soda vì nghĩ rằng nó không chứa đường. Tuy nhiên, các chất tạo ngọt nhân tạo trong loại đồ uống này có thể gây rối loạn chức năng trao đổi chất, làm tăng cảm giác thèm ăn đường và thực phẩm không lành mạnh. Một số nghiên cứu còn cho thấy nước ngọt dành cho người ăn kiêng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.