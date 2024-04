Ông Chảo Duần Mình, dân tộc Dao, (SN 1973), thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã vươn lên làm giàu chính đáng ở địa phương nhờ mô hình nuôi cá nước lạnh.

Mô hình nuôi cá nước lạnh của gia đình ông Chảo Duần Mình, thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

10 năm gắn bó với nghề nuôi cá nước lạnh

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá nước lạnh của ông Chảo Duần Mình, thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa trong những ngày nắng nóng, oi ả của đầu tháng 4.

Dáng người cao ráo, nhanh nhẹn, ông Mình dẫn chúng tôi đến thăm những trại cá nước lạnh được xây dựng bài bản, kiên cố. Ông Mình kể: Gia đình tôi đã nuôi cá nước lạnh được khoảng 10 năm nay rồi.

Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng cây ngô, lúa nên gia đình tôi khó khăn lắm. Khi mô hình nuôi cá nước lạnh được nhiều hộ dân trên địa bàn xã đưa vào thử nghiệm thành công, năm 2014, gia đình tôi bắt đầu tư xây 2 bể cá, với diện tích khoảng 80m2/bể để nuôi cá hồi, cá tầm.

Vừa nuôi cá, gia đình tôi vừa học hỏi kinh nghiệm chăm sóc từ những hộ đã nuôi trước. Đồng thời, tiết kiệm thêm đồng vốn và vay thêm vốn từ phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Sa Pa để đầu tư thêm bể cá và mở rộng quy mô nuôi.

Con cá tầm nặng khoảng 10kg của gia đình ông Chảo Duần Minh, thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhờ cách làm này, hiện nay gia đình ông Mình đã có hơn 10 bể cá, chủ yếu nuôi cá hồi, cá tầm, với quy mô hơn 15.000 con. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, gia đình ông Mình đã xuất bán ra thị trường 7 tấn cá tầm, cá hồi, với mức giá dao động từ 150 - 200 nghìn đồng/kg, thu về hơn 1 tỷ đồng.

Nuôi cá nước lạnh cần có kỹ thuật tốt

Theo ông Mình, để có cá cung cấp ra thị trường quanh năm, ông Mình nuôi theo hình thức gối vụ. Bên cạnh đó, để cá sinh trưởng và phát triển tốt gia đình ông Mình còn thường xuyên thăm bể, theo dõi thời gian sinh trưởng của cá để kịp thời phát hiện các loại bệnh trên cá hồi, cá tầm, có biện pháp điều trị.

Đặc biệt là, ông Mình còn thuê 2 người kỹ thuật, kinh nghiệm, chuyên môn trong việc nuôi cá ở các tỉnh miền xuôi lên để trực tiếp chăm sóc, nuôi cá tại các trại cá. Đồng thời, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương, với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Mình nuôi cá tầm giống trong bể để tạo nguồn giống tại chỗ. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm để xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, ông Mình còn đầu tư trang thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại, như bể, bình oxy..., với tổng số vốn khoảng 1 tỷ đồng vào nuôi ương cá tầm giống.

Đây vừa tạo nguồn giống cho các bể của gia đình, vừa cung cấp cá giống cho bà con địa phương cùng phát triển chăn nuôi cá nước lạnh, không phải đi xa để tìm mua cá giống. Bên cạnh đó, để có nguồn thức ăn cho cá tầm giống, ông Mình đã đặt mua giun quế về nuôi cho cá tầm giống sinh trưởng, lớn nhanh hơn.

Nuôi giun quế trong bể để cung cấp nguồn thức ăn cho đàn cá tầm giống. Ảnh: Mùa Xuân.

Đánh giá về mô hình nuôi cá nước lạnh của ông Mình, ông Sùng A Lử, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện nay phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã đã tạo sức lan toả, thu hút đông đảo hội viên nông dân đăng ký tham gia.

Điểm nhấn là mô hình nuôi cá nước lạnh của các hội viên nông dân tại các thôn Can Hồ A, B, thôn Can Hồ Mông... Trong đó, có mô hình nuôi cá hồi, cá tầm của gia đình ông Chảo Duần Mình, thôn Can Hồ B, mô hình nuôi cá của ông Mình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ đó, năm 2023, ông Mình đã được bình xét là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, ông Mình là tấm gương sáng, điển hình để các hội viên nông dân trên địa bàn xã học tập và noi theo.