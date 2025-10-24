Tuyên Quang: Nam công nhân thủy điện tử vong thương tâm do lật thuyền khi đi bắt cá
24/10/2025 18:57 GMT +7
Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khu vực hạ lưu Thủy điện Sông Chảy 6 (giáp ranh xã Pà Vầy Sủ và xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang) khiến một nam công nhân vận hành nhà máy tử vong.
Ngày 24/10, thông tin từ Công an xã Xín Mần (Tuyên Quang) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 23/10. Nạn nhân là anh Hoàng Ngọc H. (sinh năm 1994, có hộ khẩu tại xã Tân Quang), là công nhân vận hành của Thủy điện Sông Chảy 6.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào thời điểm trên, anh H. đi thả lưới bắt cá tại khu vực hạ lưu thủy điện. Trong quá trình di chuyển, thuyền của anh H. không may bị lật khiến anh rơi xuống nước.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Xín Mần đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Pà Vầy Sủ (khu vực giáp ranh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày (23/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, Công an hai xã đã tiến hành làm việc với đại diện Thủy điện Sông Chảy 6 và gia đình nạn nhân. Đồng thời, bàn giao thi thể anh H. cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Được biết, thời gian qua, chính quyền xã Xín Mần và Pà Vầy Sủ đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện cắm nhiều biển báo nguy hiểm tại các khu vực sông, suối có nước chảy lớn và các lòng hồ thủy điện trên địa bàn.
Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, nhằm phòng, tránh những vụ việc đuối nước đáng tiếc xảy ra.
