Tuyên Quang: Hội Nông dân xã Bắc Quang tập huấn sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam
20/05/2026 08:00 GMT +7
Hội Nông dân xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trên địa bàn.
Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã cùng 55 Chi hội trưởng Chi hội Nông dân các thôn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về nền tảng số Nông dân Việt Nam với nhiều tiện ích phục vụ công tác Hội và hỗ trợ hội viên nông dân như: Quản lý hội viên điện tử, cung cấp thông tin và kiến thức nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản, hỗ trợ tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn vốn và các dịch vụ phục vụ sản xuất. Nền tảng cũng hỗ trợ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nông dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của tổ chức Hội.
Các học viên được hướng dẫn cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản và thực hành sử dụng các chức năng chính của nền tảng như cập nhật thông tin hoạt động Hội, quản lý hội viên, tiếp cận chính sách hỗ trợ nông dân, kết nối tiêu thụ nông sản và tăng cường tương tác giữa tổ chức Hội với hội viên.
Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác Hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý và tổ chức hoạt động Hội Nông dân từ xã đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Bắc Quang đã thành lập tổ hỗ trợ cài đặt nền tảng số Nông dân Việt Nam nhằm hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn tiếp cận và sử dụng hiệu quả nền tảng trong thời gian tới.
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