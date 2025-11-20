Tuyên Quang: Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ hội hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025, định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về công tác chuẩn bị Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2025.

Theo đó, Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay là lần đầu tiên Lễ hội được tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, với quy mô cấp tỉnh.

Lễ hội được tổ chức vào 20 giờ tối ngày 29/11/2025, tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Miền đá nở hoa”.

Lễ hội năm 2025, sẽ có các nội dung chính gồm: Phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh; công bố thương hiệu Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận từ năm 2025 và công bố các danh hiệu, giải thưởng du lịch đã đạt được trong năm 2025.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề, “Miền đá nở hoa”, hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Đồng Văn và đơn vị sự kiện, nhà tài trợ đã cơ bản hoàn thành kịch bản Chương trình nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật còn có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Anh Thơ, Đông Hùng, NSƯT Lương Huy, Tùng Anh, Giàng Hoa, Rapper RAW, … nhóm múa và nhiều diễn viên không chuyên thuộc các đơn vị nghệ thuật của tỉnh và học sinh địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông tin về công tác chuẩn bị Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Về công tác trồng hoa và chuẩn bị điểm đến, hiện tổng diện tích hoa tam giác mạch đã trồng được là 250 ha, chia làm 3 đợt gieo trồng từ 20/9 đến 15/11/2025.

Tập trung tại các xã trọng điểm: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Cú, Sà Phìn.

Các địa phương chủ động quy hoạch diện tích, đảm bảo hoa nở rộ đón Lễ hội, đồng thời gắn trồng hoa với sinh kế cộng đồng và quản lý môi trường du lịch.

Về cơ sở lưu trú, toàn tỉnh hiện có 1.500 cơ sở lưu trú, với 14.415 buồng, riêng vùng Công viên địa chất có 776 cơ sở, với gần 8.000 buồng, phòng và 17.000 giường

Thông tin thêm về lượng khách du lịch và công tác đảm bảo các điều kiện về ANTT, ATGT, lưu trú, dịch vị ăn uống…

Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, lượng khách có xu hướng tăng mạnh trước thời điểm Lễ hội, trong tuần 2–3 của tháng 11/2025, mỗi ngày vùng Công viên địa chất đón 7.500–9.000 lượt khách, công suất buồng phòng đạt 90–95%.

Dự kiến trước, trong và sau Lễ hội, khu vực đón trên 250.000 lượt khách (riêng trong đêm tổ chức Chương trình Khai mạc Lễ hội đón khoảng gần 20.000 du khách), công suất buồng, giường có thể vượt 100% do nhu cầu lớn.

Toàn tỉnh hiện có 1.500 cơ sở lưu trú (14.415 buồng), riêng vùng Công viên địa chất có 776 cơ sở với gần 8.000 buồng, phòng và 17.000 giường







Tại lễ hội hoa tam giác mạch sẽ công bố các danh hiệu, giải thưởng du lịch đã đạt được trong năm 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú sẽ được tổ chức, tạo nên chuỗi sự kiện hấp dẫn. Tiêu biểu là Giải bóng bàn “Cúp hoa tam giác mạch mở rộng” diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại phường Hà Giang 1.

Hoạt động du lịch trải nghiệm: Trình diễn, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc và ra mắt sản phẩm du lịch "Rock – Tinh thần đá" diễn ra trên địa bàn các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong suốt tháng 11 và 12 góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút du khách.

Lễ hội hoa tam giác mạch sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2025 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của du lịch Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

Đây không chỉ là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu du lịch “Miền đá nở hoa” - biểu tượng của sức sống, bản lĩnh và niềm tự hào của con người Tuyên Quang.

Cũng tại buổi giao ban công tác báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã đánh giá công tác báo chí tháng 11/2025, định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2025.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương dự Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã thông tin về những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động báo chí, xuất bản; đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành và cơ chế cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng, hiệu quả.



Ông Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh uỷ Tuyên Quang phát biểu kết luận tại buổi giao ban công tác báo chí. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh uỷ Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp trong công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí cần tuyên truyền đậm nét, sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên tất cả các kênh thông tin; công tác tinh gọn hệ thống bộ máy chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về lễ hội hoa tam giác mạch; những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong năm 2025; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người có nguy cơ xuất hiện vào mùa đông; phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi....