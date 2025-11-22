Tuyên Quang: Bàn giao các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý

Hội nghị bàn giao các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang quản lý. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã công bố Quyết định số 385-QĐ/UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh về việc cho phép hợp nhất các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, công bố Quyết định số 386-QĐ/UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển giao các hội này về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Hai quyết định trên là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Trên cơ sở các quyết định, hội nghị đã tiến hành ký biên bản bàn giao toàn diện đối với 21 hội, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, trụ sở làm việc, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan.

Các hội được bàn giao về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang hiện nay gồm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Làm vườn tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh; Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Câu lạc bộ Tân Trào; Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh.

Quy trình bàn giao được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong từng nội dung chuyển giao.

Việc này không chỉ giúp thống nhất đầu mối quản lý, mà còn tạo điều kiện để các hội có môi trường hoạt động tốt hơn, gắn bó chặt chẽ với hệ thống Mặt trận Tổ quốc, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

ký biên bản bàn giao tổ chức, nhân sự, trụ sở, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan của 21 hội cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang quản lý. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang.

Việc chuyển giao các hội về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Qua đó, 21 hội sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phát huy vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết hội viên, hội quần chúng; đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ và tỉnh phát động.

Khi hoạt động trong cùng một hệ thống thống nhất, các hội có thể tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cũng như thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Đây cũng là cơ sở để các hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc chuyển giao lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đồng thời, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.