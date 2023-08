Ngày 14/8, tỉnh ủy Sơn La đã có cuộc làm việc với xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo và Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Sơn La, do đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy Cùng đi có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Vân Hồ.

Tỉnh ủy Sơn La đã có cuộc làm việc với xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La). Ảnh: Duy Tùng

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo xã Tân Xuân cho biết: Tân Xuân là xã biên giới, vùng 3 của huyện Vân Hồ, xã có 9 bản với 5.175 nhân khẩu, Đảng bộ xã có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định; đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, không xảy ra di cư tự do, không có diễn biến bất thường về tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cấp ủy, chính quyền xã quan tâm triển khai nghiêm túc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên nắm tình hình hoạt động các điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn, đến nay toàn xã có 83 hộ với 456 khẩu theo tôn giáo, hoạt động tôn giáo thuần túy, chưa phát hiện các vấn đề phức tạp, nảy sinh, lợi dụng tôn giáo xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Đoàn công tác tỉnh ủy Sơn La tặng quà xã Tân Xuân. Ảnh: Duy Tùng

Lãnh đạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tặng quà xã Tân Tuân. Ảnh: Duy Tùng

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo xã Tân Xuân kiến nghị với tỉnh, huyện quan tâm giúp đỡ, như: Tuyến đường giao thông Xuân Nha – Tân Xuân xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đi lại và vận chuyển nông sản của nhân dân; bản Sa Lai chưa có sóng điện thoại, một số bản chỉ có mạng 3G nên ảnh hưởng đến hoạt động thông tin, hoạt động của xã, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính công và tổ chức cài mã định danh điện tử; một số hộ dân ở bản Láy chưa chuyển đến nơi ở mới tại điểm tái định cư Suối Con gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Đảng ủy xã Tân Xuân tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, quan tâm phát triển đảng viên, đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; quan tâm hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với các kiến nghị của xã Tân Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao cho Huyện ủy Vân Hồ tiếp thu và chỉ đạo UBND huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.