Tiện ích khi bỏ sổ hộ khẩu giấy - ghi nhận những ngày đầu thực hiện ở vùng cao Sơn La

Sơn La đã có nhiều giải pháp, cách làm sử dụng phương thức điện tử quản lý thông tin cư trú của người dân sau khi sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị.

Tiện ích khi bỏ sổ hộ khẩu giấy ngày ở vùng cao Sơn La

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân giao dịch nhanh chóng, thuận tiện

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức hết giá trị sử dụng và thay vào đó là sử dụng phương thức điện tử để quản lý thông tin cư trú của người dân. Để thực hiện có hiệu quả công việc này, Công an tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp, cách làm hay.

Hôm nay, chị Lò Thị Nga (trú tại phường Quyết Thắng, TP Sơn La) đến trụ sở UBND phường làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Không cần phải xuất trình hộ khẩu, mọi thao tác chị được cán bộ tại UBND phường hướng dẫn thực hiện trên máy tính. Chỉ sau khoảng 15 phút công việc đã hoàn tất. Với việc nhanh chóng, thuận tiện như này, trao đổi với PV, chị Nga bày tỏ niềm vui bởi ngày hôm nay khi thực hiện giao dịch trên thì bản thân chỉ cần cầm theo CCCD gắn chip là có thể hoàn thành xong những phần thủ tục.

Lực lượng Công an tích cực tuyên truyền về tiện ích của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy về Đề án 06 cho nhân dân vùng cao. Ảnh: ANTV Sơn La

Cũng giống như chị Nga, nhiều người dân tại TP Sơn La khi làm thủ tục hành chính có liên quan tại UBND phường cũng không cần phải cầm sổ hộ khẩu giấy như thời gian trước đây. Sự thay đổi này đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Để có được ngày này, trong suốt nhiều năm qua, lực lượng Công an Sơn La cùng lực lượng Công an cả nước đã không kể đêm ngày, tổng lực ra quân, với nhiều chiến dịch cụ thể, quyết liệt, thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ kép vừa đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự ATXH, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong bối cảnh khó khăn, nguy hiểm của dịch bệnh và các vấn đề xã hội khác. Đồng thời đẩy mạnh thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp CCCD gắn chip.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến cuối đầu 1/2023, tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn thành mục tiêu trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, hoàn thành sớm nhiều hạng mục như: Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư...

Đến nay tỉnh Sơn La tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn thành mục tiêu trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Ảnh: ANTV Sơn La

Nhiều giải pháp quản lý thông tin cư trú người dân sau khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, những kết quả bước đầu tích cực đã nhận được đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; trong đó, nhu cầu của người dân tập trung vào nhóm 11 dịch vụ công của lực lượng CAND, 4 dịch vụ công của ngành Tư pháp và 2 dịch vụ công của ngành Điện lực.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sơn La: Toàn tỉnh đã cung cấp 1651 thủ tục hành chính cung cấp tối thiểu ở mức độ 2, 902 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 8,06%. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 2/6/2022 về triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Sơn La trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Hiện nay, tỉnh Sơn La đã tích hợp được 538 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 134.598 hồ sơ; số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia là 13.341 hồ sơ.

Tỉnh Sơn La đã tích hợp được 538 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 134.598 hồ sơ. Ảnh: ANTV Sơn La

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Công an tỉnh Sơn La thời gian qua đã làm tốt vai trò thường trực, nòng cốt trong thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, ứng dụng triệt để, tiên phong đi đầu trong cải cách các thủ tục hành chính bỏ sổ hộ khẩu giấy phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã huy động mọi lực lượng, đơn vị tham gia vào các "chiến dịch" của Công an tỉnh, của Bộ Công an phát động góp phần thực hiện có hiệu quả nhất công cuộc chuyển đổi số.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La mới đây cũng đã cho ra mắt chuyên trang Đề án 06 và triển khai tuyên truyền về định danh điện tử. Với 9 tính năng ưu việt, chuyên trang dean06sonla.vn đem lại 8 lợi ích vô cùng nổi bật như: Tích hợp đủ 04 xu hướng Content Marketing đang được đánh giá có hiệu quả đặc biệt như: Short - From Video, Podcast, Livetream, UGC - Giúp tăng khả năng tiếp cận với nhân dân, tiết kiệm thời gian ra quyết định của nhân dân. Các câu hỏi theo chủ đề giới thiệu về Đề án 06 được biên tập, tổng hợp theo phương pháp "5W1H".

Biên tập đa phương tiện các hình thức tuyên truyền từ: hình ảnh, infographic, video, Podcast giúp cho việc tuyên truyền phổ biến không giới hạn vị trí địa lý. Hiện diện 24/7 với nhân dân bất kỳ lúc nào, thời điểm nào cũng có thể tương tác với lực lượng Công an Sơn La. Là công cụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền diện rộng và giúp các tổ "Chuyển đổi số Cộng đồng" ngay lập tức truy cập và hướng dẫn người dân thông qua chuyên trang online luôn thường trực. Là chuyên trang tuyên truyền về Đề án 06 của chính phủ đầu tiên trên cả nước, tổng hợp tất cả các vấn đề tuyên truyền liên quan đến thực hiện đề án 06 của Chính phủ,…

: Đoàn thanh niên Công an tỉnh ký kết công tác phối, triển khai tuyên truyền về định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: ANTV Sơn La

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho ra mắt chuyên trang Đề án 06 và triển khai tuyên truyền về định danh điện tử đầu tiên trên cả nước. Ảnh: ANTV Sơn La

Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Để đưa hiệu quả của công tác tuyên truyền vào thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Sơn La một cách toàn diện, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Sơn La, Đoàn thanh niên các trường ĐH Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng y Sơn La.

Như vậy có thể thấy, việc thay đổi cách thức quản lý từ thủ công sang phương thức hiện đại bằng dữ liệu điện tử là cả một cuộc chuyển mình lớn không chỉ đòi hỏi cơ quan, chức năng phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, thiết bị để triển khai trong thực tiễn, mà cũng đòi hỏi mỗi công dân phải nhanh chóng làm quen với phương thức mới, nâng cao kỹ năng số của chính mình. Vì Chính phủ số, xã hội số sẽ không thể được tạo dựng nếu thiếu những công dân số.