Thuỷ điện Sơn La mở cửa xả đáy lần thứ nhất

Chiều ngày 11/6, trao đổi với PV, ông Khương Thế Anh, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sơn La cho biết: Thực hiện Công điện hoả tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, 14 giờ chiều nay, Công ty Thuỷ điện Sơn La đã mở cửa xả đáy thứ nhất hồ thuỷ điện Sơn La.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 7 giờ sáng ngày 11/6, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 205,52 m, lưu lượng về hồ 3.072 m3/s, lưu lượng xả 2.758 m3/s.



Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 11/6 đến sáng ngày 12/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 mm - 90 mm, có nơi trên 120 mm. Căn cứ quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200 m.

Thực hiện Công điện hoả tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, 14 giờ chiều nay (11/6), Công ty Thuỷ điện Sơn La đã mở cửa xả đáy thứ nhất hồ thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Tuấn Linh.

Hiện nay, mực nước hồ Sơn La đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 5,52 m đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,87 m và còn tiếp tục gia tăng, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện chỉ đạo Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy vào lúc 14 giờ chiều ngày 11/6.

Ông Khương Thế Anh, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sơn La cho biết: Trước khi xả lũ, Công ty đã có thông báo gửi cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tỉnh Hoà Bình và Công ty thủy điện Hòa Bình.

Đồng thời, Công ty cũng đã thông báo tới chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Sơn La và Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Về số lượng mở cửa xả đáy là 1 cửa xả vào lúc 14 giờ, lưu lượng đến hồ dự báo là 3.200 m3/s, lưu lượng chạy máy là 2.900 m3/s, lưu lượng xả tràn 1.969 m3/s và tổng lưu lượng xả 4.596 m3/s.

Công điện hoả tốc cũng yêu cầu các tỉnh, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Các tỉnh, thành phố vùng hạ lưu sông sông Đà, sông Hồng tổ chức thông báo ngay đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, rà soát, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động.

Tổ chức thông báo phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2022, thủy điện Sơn La phải mở cửa xả lũ. Theo dự báo của Trung tâm dự báo quốc gia, khu vực miền núi phía Bắc diễn biến phức tạp, lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9/2022 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15% - 30%, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.