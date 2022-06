Sơn La thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng do mưa lũ

Trong 3 ngày (từ 5/6 - 7/6), trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,7 tỷ đồng.

Trong 3 ngày (từ 5/6 - 7/6), trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, từ ngày 0 giờ ngày 7/6, tại thành phố Sơn La và các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp có mưa to đến rất to; riêng thành phố Sơn La từ lúc 1 giờ đến 8 giờ sáng đã ghi nhận lượng mưa 138.2 mm ở xã Chiềng Ngần và 123,6 mm ở xã Chiềng Đen.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Linh.

Mưa lũ gây sạt lở đất, làm đổ bức tường của nhà dân ở phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La khiến 2 trẻ em bị thương. Gây thiệt hại 126 ngôi nhà; trong đó có 2 nhà thiệt hại nặng; 19 nhà thiệt hại 1 phần; 65 nhà bị ngập nước; 40 nhà phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ cuốn trôi 1 cầu treo tại bản Bông, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn. Gây ra tình trạng ngập nước mặt đường, sạt lở taluy dương trên các tuyến quốc lộ 6B, 6C, 37, 43, 279D; tỉnh lộ 108, 110 khiến các phương tiện đi lại khó khăn, gây ách tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Tuấn Linh.

Về nông, lâm nghiệp: Mưa lũ làm thiệt hại 41,05 ha lúa; 2,4 ha cây trồng hằng năm và 23 ha hoa màu; khiến 333m kênh bị sạt lở; 1 đập thủy lợi bị hư hỏng; 7 phai tạm dâng nước trên suối bị cuốn trôi. 8,4 ha ao nuôi cá truyền thống bị thiệt hại; 1 công trình nước sạch bị hư hỏng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên 1,7 tỷ đồng

Ngay khi có thông tin về thiên tai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã huy động các lực lượng công an, quân đội, cảnh sát cơ động, xung kích tại xã, phường hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người tham giao thông qua các vị trí ngập sâu, nguy hiểm. Giúp đỡ một số hộ dân bị ảnh hưởng sơ tán và di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích lúa của người dân Yên Châu. Ảnh: Tin tức Sơn La.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng đảm bảo giao thông; bố trí nhân lực máy móc thiết bị xử lý ngay các điểm ngập úng, sạt lở taluy gây tắc đường.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi và động viên gia đình có người bị thương, vận động di dời tạm thời hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại.