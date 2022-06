Biên phòng Sơn La giúp dân vùng biên giới gặt lúa trong mưa bão

Do mưa lớn liên tiếp bất thường, bộ đội Biên phòng Sơn La cùng người dân xã biên giới Nậm Lạnh (Sốp Cộp, Sơn La) gặt lúa bị ngập úng.

Từ ngày 31/5 đến ngày 2/6, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng xã Nậm Lạnh đã khẩn trương phối hợp với UBND xã Nậm Lạnh, cùng các hộ gia đình thu hoạch gần 3 ha lúa mùa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với xã gặt lúa giúp hộ gia đình anh Vì Văn Thuông.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã cắt cử cán bộ, chiến sỹ cùng với chính quyền địa xã Nậm Lạnh ngâm mình trong mưa và dòng nước ngập úng để gặt thu hoạch lúa giúp nhân dân trong xã.

Trung tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết: Trước những mùa mưa bão đang đến gần, đơn vị luôn đảm bảo trực quân số sẵn sàng túc trực khi có tình huống, có thể ngay lập tức cắt cử cán bộ chiến sỹ xuống giúp dân phòng, tránh hoặc khắc phục hậu quả thiên tai, hoạn nạn…

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh gặt lúa giúp hộ gia đình anh Tòng Văn Thuận.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Nậm Lạnh không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở biên giới mà còn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân những lúc khi gặp khó khăn, cùng với nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, nghĩa tình và văn hóa".

Anh Vì Văn Thuông, một trong những hộ có ruộng lúa bị ngập nước chia sẻ: “Thật xúc động khi thấy các chiến sỹ biên phòng và xã đã không quản ngại khó khăn xuống đồng thu hoạch lúa giúp gia đình. Mấy ngày qua, chúng tôi như ngồi trên đống lửa, lo sợ lúa chìm trong nước và bị hư hại.