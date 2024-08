Thị trường toàn cầu sẽ thiếu hụt tới 1,24 triệu tấn cao su tự nhiên trong năm nay

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay tăng trở lại, đạt mức cao nhất trong hơn một tháng, do đồng Yên suy yếu cùng giá dầu thô tăng, ngoài ra dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 01/2025 JRUc6 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa tăng 5,8 JPY, tương đương 1,79% chốt ở 329 JPY (2,21 USD)/kg. Hợp đồng này đạt mức cao nhất trong ngày ở 329,9 JPY, đây cũng là mức cao nhất kể từ ngày 4/7. Tính chung cả tuần, giá tăng 2,17% và đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 7/6.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 1/2025 SNRv1 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 220 CNY, tương đương 1,38% chốt ở 16.145 CNY (2.249,77 USD)/tấn.

Đồng USD dao động gần mức cao nhất hai tuần so với đồng JPY, giao dịch ở mức 149,11 JPY đổi 1 USD, do dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ. Đồng Yên suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9/2024 STFc1 trên sàn SICOM Singapore giao dịch ở 173,2 US cent/kg, tăng 0,1%.

Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy sản lượng cao su của nhà máy Trung Quốc giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 7/2024, chỉ ra sự phục hồi tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang mất đà, mặc dù lĩnh vực tiêu dùng bị ảnh hưởng đã phục hồi nhẹ khi các biện pháp kích thích nhằm vào hộ gia đình có hiệu lực.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn ở thượng nguồn Thái Lan từ ngày 15-21/8, có thể gây lũ quét ở một số khu vực.

Điều kiện thời tiết bất lợi đã dẫn đến sản lượng cao su thiên nhiên Ấn Độ sụt giảm và nguồn cung trong nước thiếu hụt. Các vùng trồng cao su truyền thống, đặc biệt là Kerala, đóng góp phần lớn vào sản lượng cao su thiên nhiên của cả nước.

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) vừa điều chỉnh tăng dự báo nhu cầu cao su toàn cầu lên mức 15,74 triệu tấn; đồng thời, điều chỉnh giảm dự báo nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu cho cả năm nay xuống còn 14,50 triệu tấn. Điều này khiến thị trường toàn cầu sẽ thiếu hụt tới 1,24 triệu tấn cao su tự nhiên trong năm nay.

Điều kiện khí hậu kém thuận lợi trong giai đoạn pha El Nino chuyển sang pha La Nina cùng với bệnh rụng lá đang tác động tiêu cực đến nguồn cung cao su toàn cầu. ANRPC cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên trên toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2028 với mức thiếu hụt rơi vào khoảng 600 - 800.000 tấn/năm.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Đầu phiên giao dịch, giá dầu giảm nhẹ, nhưng dự kiến sẽ tăng hàng tuần sau khi dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng xảy ra suy thoái ở quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu.

Trong quý II/2024, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước tăng theo xu hướng tăng của thị trường thế giới. Động lực chính giúp giá cao su trong nước tăng chủ yếu từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên, đặc biệt là từ hai quốc gia Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên giá giá mủ cao su nguyên liệu có xu hướng giảm trở lại kể từ cuối quý II/2024 đến nay do lo ngại nhu cầu của thị trường Trung Quốc chậm lại.

Trong tháng 7/2024, giá mủ chén và mủ nước tại các tỉnh, thành phố trên cả nước giảm so với tháng trước. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 345-390 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua ở mức 375-385 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với cuối tháng 6/2024. Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ở mức 362-372 đồng/TSC, giảm 18-20 đồng/TSC so với cuối tháng 6/2024. Công ty Cao su Phú Riềng thu mua mủ cao su nguyên liệu ở mức 345-390 đồng/TSC, giảm 5-15 đồng/TSC so với cuối tháng trước.

Trong quý II/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam giảm do nhu cầu cao su chững lại tại Trung Quốc do tình hình kinh tế chưa khả quan. Điểm sáng của xuất khẩu cao su là giá tăng cao, mở ra triển vọng tăng trưởng xuất khẩu cho ngành cao su Việt Nam. Thời gian tới, nhu cầu của Trung Quốc vẫn là yếu tố chủ chốt tác động đến hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự suy giảm của thị trường bất động sản, trong khi tâm lý tiêu dùng và kinh doanh cũng yếu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 311,55 nghìn tấn, trị giá 499,17 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và giảm 17,8% về trị giá so với quý I/2024; So với quý II/2023 giảm 19,1% về lượng và giảm 3,8% về trị giá.