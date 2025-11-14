Thả một giọt mật ong xuống nước, điều cực nhiều người băn khoăn sẽ được sáng tỏ
Theo chuyên gia, mật ong rừng rất tốt cho sức khỏe, song hiện nay tình trạng làm giả khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, mật ong rừng là thực phẩm quý, khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Tuy nhiên, loại mật này ngày càng hiếm, phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện nay là mật ong nuôi, chất lượng tốt nếu được bảo quản đúng cách.
Gần đây, tình trạng làm giả mật ong xuất hiện nhiều hơn, khiến người tiêu dùng lo ngại. Theo ông Thịnh, mật ong giả chủ yếu được pha từ đường, không gây hại nghiêm trọng nếu dùng ít. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ béo phì, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tiểu đường.
Để nhận biết mật ong thật – giả, ông gợi ý một cách đơn giản: dùng ống hút lấy một giọt mật ong sau đó nhỏ vào cốc nước.
Nếu là mật thật, giọt mật sẽ chìm từ từ xuống đáy và không tan. Ngược lại, mật giả sẽ nhanh chóng hòa tan vào nước. Khi thử, nên dùng cốc thủy tinh cao để dễ quan sát và lấy giọt mật nhỏ để đảm bảo kết quả chính xác.
Về bảo quản, chuyên gia khuyến cáo nên đựng mật ong trong lọ thủy tinh – vật liệu an toàn, không mùi, không phản ứng với mật ong. Việc đậy kín giúp hạn chế tiếp xúc với không khí, giữ được hương vị và màu sắc lâu hơn.
Theo ông Thịnh, để tránh mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín. Mật ong thật thường có mùi thơm đặc trưng, vị khé và kết cấu sánh mịn – những đặc điểm khó tìm thấy ở loại mật pha hoặc không nguyên chất.
