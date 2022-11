Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các hộ gia đình, khu dân cư

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tăng cường phổ biến kiến thức về PCCC và việc quản lý sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt chất dễ cháy nổ trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đảm bảo PCCC

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… lực lượng Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến người dân trong khu dân cư về trách nhiệm của chủ hộ gia đình, các biện pháp PCCC, các nguyên nhân nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Phổ biến kiến thức về PCCC và việc quản lý sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt chất dễ cháy nổ tại gia đình.



Buổi kiểm tra an toàn PCCC của lực lượng Công an xã Chiềng Pha tại cơ sở kinh doanh karaoke Ruby ở bản Hưng Yên, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Qua quá trình kiểm tra cơ sở còn chưa đáp ứng các tiên chí, yêu cầu về đảm bảo PCCC. Lực lượng công an đã lập biên bản và yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động…

Anh Nguyễn Đức Hùng ở bản Hưng Yên, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chủ cơ sở kinh doanh karaoke Ruby chia sẻ: "Qua quá trình kiểm tra của lực lượng Công an cơ sở kinh doanh karaoke của chúng tôi đã bị đình chỉ chúng tôi đã sớm cho khắc phục hệ thống cửa, đèn thoát hiểm, hệ thống báo cháy, các trang thiết bị PCCC theo yêu cầu của lực lượng Công an để đảm bảo tiêu chuẩn về công tác PCCC và tôi mong cơ sở sớm được hoạt động trở lại."

Lực lượng Công an xã Chiềng Pha, huyện thuận Châu (Sơn La) kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke Ruby. Ảnh: ANTV Sơn La

Toàn xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) có 1.744 hộ, trong đó có nhiều hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, với nhiều hình thức kinh doanh đa dạng như: nhà nghỉ, karaoke, hàng tạp hoá và cả kinh doanh các mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ (gas, xăng dầu…). Để chủ động phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản, Công an xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu đã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH đến người dân thông qua nhiều hình thức, nội dung dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng; tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC đến các hộ kinh doanh, hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ…

Nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ hộ sản xuất, kinh doanh và người dân, người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó đã tự giác ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC, khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC, mở lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia, trang bị bình chữa cháy xách tay; tham gia các hoạt động trong lực lượng dân phòng, mô hình, phong trào PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình. Trong năm, lực lượng Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC 12 lượt, với 1.744 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết cho gần 1800 hộ về an toàn PCCC.

Lực lượng Công an xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) kiểm tra cơ sở kinh doanh các chất dễ gây cháy nổ tại địa bàn bản Hưng Yên, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo PCCC

Trung tá Lường Văn Quý, Trưởng Công an Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như kế hoạch của Công an tỉnh về kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn, Công an xã Chiềng Pha đã triển khai đồng bộ các biện pháp tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh, các hộ nhà ở hộ dân gắn với kinh doanh sản xuất về cơ bản qua kiểm tra phát hiện các hộ dân về công tác PCCC còn rất lơ là, chủ quan, Công an xã đã tiến hành nhắc nhở các hộ dân và cửa hàng kinh doanh phải có phương án, phải có những biện pháp khắc phục về công tác PCCC cũng như chuẩn bị bình chữa cháy, quần áo chữa cháy, mặt nạ phòng độc, câu liêm để khi có cháy xảy ra có thể tại chỗ và thực hiện công tác chữa cháy được ngay.

"Qua công tác kiểm tra lực lượng Công an xã đã nhắc nhở tất cả các hộ kinh doanh và các hộ dân phải xây dựng phương án PCCC, phải có bình chữa cháy và có tiêu đề chữa cháy khi có cháy xảy ra, phải đảm bảo công tác PCCC ngay tại chỗ. Và lực lượng Công an xã cũng hướng dẫn bà con nhân dân về những cách bày các mặt hàng kinh doanh để phân rõ các loại mặt hàng cụ thể hạn chế cháy có thể lây lan xảy ra trong các hộ kinh doanh", Trung tá Lường Văn Quý nói.

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) tăng cường phổ biến kiến thức về PCCC và việc quản lý sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt chất dễ cháy nổ trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời tình huống về cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… ngoài những biện pháp công tác của lực lượng Công an, mọi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, chủ động các biện pháp PCCC, có như vậy mới hạn chế tối đa những nguy cơ tiểm ẩn do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.