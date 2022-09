Sơn La: Kiểm tra an toàn PCCC quán karaoke, vũ trường

Công an tỉnh Sơn La thành lập đoàn công tác, tiến hành kiểm tra an toàn PCCC & CNCH quán karaoke, vũ trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đó, từ ngày 22/8 đến hết ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng lực lượng công an các huyện, thành phố sẽ tiến hành tổng kiểm tra về PCCC & CNCH đối với loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh.

Công an Sơn La hướng dẫn kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho các cơ sở kinh doanh karaoke. ANTV Sơn La

Lực lượng chức năng công an tỉnh Sơn La sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC & CNCH; hướng dẫn kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở; hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu của công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn.

Đặc biệt, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra. Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã chỉ ra và hướng dẫn, đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC & CNCH tại cơ sở, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cùng lực lượng công an các huyện, thành phố tiến hành tổng kiểm tra về PCCC & CNCH đối với loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường. ANTV Sơn La

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm những quy định của pháp luật về PCCC & CNCH; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có các hành vi vi phạm đã kiến nghị mà không tổ chức khắc phục, vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC & CNCH hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC, đặc biệt là đối với các cơ sở không đảm bảo về lối thoát nạn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC và quy định của pháp luật.