Sự thật về mật ong và khả năng giảm cân, cách sử dụng mật ong vô vàn lợi ích

Giá trị dinh dưỡng của mật ong

Mật ong được tạo ra từ mật hoa do ong thu thập và chế biến. Về cơ bản, mật ong chủ yếu là đường và có hàm lượng calo cao. Trung bình một thìa mật ong chứa khoảng 64 calo, 17 gram đường và gần như không có chất béo, đạm hay chất xơ.

Ngoài đường, mật ong còn chứa một lượng rất nhỏ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như axit phenolic, flavonoid - những hợp chất có lợi cho tim mạch, giúp giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, mật ong có đặc tính kháng khuẩn, giúp làm lành vết thương và khi dùng thay cho đường tinh luyện, có thể hạn chế tăng đường huyết và giảm cholesterol.

Mật ong và khả năng giảm cân

Nhiều nghiên cứu trên động vật và con người cho thấy, mật ong có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Mật ong được cho là thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo tốt hơn, đồng thời có chỉ số đường huyết thấp hơn so với đường trắng.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận, tiêu thụ mật ong giúp giảm tích mỡ, điều chỉnh chuyển hóa lipid và ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa, bao gồm béo phì, tiểu đường và cao huyết áp. Bên cạnh đó, mật ong còn hoạt động như một prebiotic, giúp làm sạch đường tiêu hóa, đào thải độc tố.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người mắc tiểu đường cần thận trọng khi sử dụng mật ong vì vẫn có thể làm tăng chỉ số đường huyết nếu dùng quá nhiều.

Cách sử dụng mật ong để hỗ trợ giảm cân

Thay thế đường: Dùng mật ong trong trà, cà phê hoặc ngũ cốc thay cho đường tinh luyện để hạn chế “calo rỗng”.

Mật ong pha nước ấm: Uống vào buổi sáng giúp hạn chế cảm giác thèm ngọt, hỗ trợ tiêu hóa.

Mật ong và chanh: Pha mật ong với nước ấm và vài giọt chanh, thường được dùng trong nhiều chương trình kiểm soát cân nặng.

Mật ong và quế: Quế giúp ổn định đường huyết, kết hợp với mật ong có thể giảm cảm giác thèm ăn.

Mật ong và trà xanh: Thêm một thìa mật ong vào trà xanh giúp tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Lưu ý khi sử dụng

Mật ong có thể là lựa chọn tốt hơn đường, nhưng không nên lạm dụng. Dùng quá nhiều dễ làm tăng đường huyết và gây phản tác dụng. Không nên pha mật ong với nước sôi vì nhiệt độ cao làm mất chất dinh dưỡng.

Giảm cân bằng mật ong hay bất kỳ phương pháp nào đều cần kết hợp chế độ ăn hợp lý và luyện tập. Quan trọng nhất là sự kiên trì, thay đổi lối sống lành mạnh thay vì chỉ dựa vào một loại thực phẩm.