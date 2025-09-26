Cây dại mọc đầy ở Việt Nam, sang "trời Tây" giá 300.000 đồng/kg

Loài cây mọc hoang này có tên lạ nhưng hạt của nó lại rất có giá trị trong Đông y, sử dụng chữa được rất nhiều bệnh, giá bán hạt của cây vuốt hùm hiện tại khá cao khoảng 300.00 đồng/kg.

Nhắc đến cây vuốt hùm có lẽ là cái tên lạ lẫm với nhiều người, song đây lại là một trong những cây thuốc rất có giá trị ở nước ta. Tại Việt Nam, loài thực vật này mọc nhiều ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An…

Cây còn có nhiều tên gọi khác như cây móc mèo, móc diều, vân thực hay trần sa lực. Không chỉ phân bố ở Việt Nam, cây còn xuất hiện ở Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc.

Điểm nhận dạng đặc trưng của cây vuốt hùm là quả dẹt, phủ đầy gai, mọc thành chùm, bên trong có nhiều hạt lớn. Hạt này chính là một vị thuốc Đông y có tên "Khổ thạch liên tử".

Hạt có màu đen hoặc nâu sẫm, hình bầu dục hay thuôn, nhìn giống như hạt đậu lớn, vỏ dày và cứng, nhẵn, đôi khi có vết nứt ngang hình tròn.

Ở Việt Nam và Trung Quốc, cây vuốt hùm đều được dùng để điều trị bệnh. Theo y học cổ truyền, cây thuốc này có vị đắng, hơi the, tính ấm, có công dụng trừ hàn, giảm đau, sát trùng, giải độc… Hạt chuyên dùng để chữa nôn, chữa chứng tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt rét, thấp khớp, mất ngủ, giúp trị lở loét, hạ sốt, chữa ho...

Điều đáng chú ý, rễ và lá cây vuốt hùm cũng được dùng như dược liệu. Lá dùng ngoài để chữa các vết thương, vết rắn cắn. Rễ cây dùng để chữa phong thấp, mất ngủ, đau nhức xương, viêm ruột.

Ở Trung Quốc, dược liệu này hiện có giá khoảng 60 Nhân Dân Tệ/kg, tương đương hơn 210.000 đồng/kg, theo Baijiahao.

Cây vuốt hùm hay cây móc diều là cây nhỏ, mọc thành bụi dày, thanh cành mọc leo hoặc dựa, có gai sắc và lông ngắn màu vàng.

Thoạt nhìn loại cây này có lá kép hai lần lông chim chẵn, cuống lá dài có nhiều gai và lông, mang 4-5 đôi cuống phụ, mỗi cuống phụ có 6 - 10 đôi lá chét, lá kèm hình dải hẹp

Cụm hoa mọc ở đầu cành thành chùm, cuống cụm, hoa mập và phủ đầy gai nhọn, hoa màu vàng nhạt, đài 5 răng hàn liền ở gốc, tràng có 4 cánh hình trái Xoan ngược có móng và một cánh thắt lại ở giữa, nhị 10, chỉ nhị có lông ở nửa dưới, bầu có gai, có lông và gai.

Theo VOV, tuy vuốt hùm là loài cây mọc hoang nhưng hạt của nó lại rất có giá trị trong Đông y, sử dụng chữa được rất nhiều bệnh, giá bán hạt của cây vuốt hùm hiện tại khá cao, có nơi bán khoảng 300.00 đồng/kg.




