Sơn La: Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sáng 27/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã bắt đầu diễn ra, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La không mưa, nắng đẹp, thuận lợi cho các thí sinh bước vào kỳ thi.

Hơn 12 nghìn thí sinh Sơn La bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tại tỉnh vùng núi Sơn La, PV Báo Dân Việt đã có mặt tại các điểm thi ngay từ sáng sớm để phản ánh không khí thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn, với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 huyện Yên Châu (Sơn La) có 628 thí sinh dự thi tại 2 điểm thi: Trường THPT Yên Châu và Trường THPT Phiêng Khoài với tổng số 28 phòng thi. Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên phối hợp thực hiện phân luồng giao thông, túc trực bên ngoài để phát đồ ăn sáng, nước uống, đồ dùng học tập miễn phí cho các thí sinh trước khi vào điểm thi. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo; các điểm thi bố trí phòng thi; phòng trực giữ đề thi, bài thi được lắp đặt đầy đủ hệ thống camera giám sát.

Các thí sinh xem danh sách trước khi vào phòng thi. Ảnh: Văn Ngọc

Các trường đã sắp xếp phòng cho học sinh ở xa, đi lại khó khăn trong khu tập thể bán trú; tổ chức nấu ăn miễn phí trong thời gian thi; hỗ trợ ăn nghỉ cho gần 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi... Đồng thời, tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi"; vận động các cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 100% thí sinh đến các điểm thi đúng giờ, thi môn đầu tiên là Ngữ văn. Do được các nhà trường tổ chức ôn luyện khá kỹ từ sớm và trải qua nhiều đợt thi thử, tâm lý của các thí sinh khá bình tĩnh, tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Em Lương Thanh Bình, Lớp 12, Trường THPT Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Đến thời điểm này em khá tự tin bước vào kỳ thi, bời từ trong năm học em đã tập trung ôn tập một cách nghiêm túc, em chú ý nghe giảng, rút kinh nghiệm từ bài đã sửa của thầy, cô để nhớ lâu hơn, cố gắng không làm sai phần đó. Tập trung tự học vào buổi tối vì thời điểm đó yên tĩnh, hiệu quả hơn, không bị mất tập trung bởi các yếu tố bên ngoài.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại thành phố Sơn La (Sơn La) có 2.278 thí sinh, trong đó, có 3 thí sinh được miễn thi toàn bộ các môn; dự thi tại 7 điểm thi: Trường THPT Chuyên Sơn La, Trường THPT Tô Hiệu, Trường THPT Chiềng Sinh, Trường PTDT Nội trú tỉnh, Trường THCS - THPT Nguyễn Du, Trường THCS&THPT Chu Văn An và Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Bình Minh. Phục vụ kỳ thi, có 100 phòng thi chính thức, 14 phòng thi dự phòng.

Đảm bảo an ninh và trật tự cho kỳ thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực và đoàn thanh niên được huy động từ sớm, điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh tại các điểm thi. Vào lúc 7 giờ sáng, toàn bộ thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Thành phố Sơn La cũng đã triển khai các đội hình "Tiếp sức mùa thi" tại các điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà trong các tình huống phát sinh. Đồng thời, cung cấp miễn phí đồ ăn sáng, nước uống và đồ dùng học tập cho thí sinh trước giờ thi.

Đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Tòng Văn Anh, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Phát huy tinh thần của đoàn viên thanh niên, chúng tôi đã phối hợp với các chị đoàn bạn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ mang tính thiết thực và cụ thể. Lực lượng tham gia tiếp sức nước uống, các nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo, các đồ dùng học tập phục vụ các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó phối hợp cùng lực lượng công an, đảm bảo công tác an toàn giao thông cho phụ huynh và các thí sinh tham gia kỳ thi, và còn nhiều các phần việc vụ.

Công tác an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo. Ảnh: Văn Ngọc

Hội đồng thi của tỉnh Sơn La có 35 điểm thi, 562 phòng thi, 55 phòng chờ. Toàn tỉnh đã huy động 2.419 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác tham gia phục vụ kỳ thi. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn thanh tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi trong tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La 2024, buổi thi môn Văn (sáng 27/6/2024): tổng số thí sinh đăng ký dự thi 12.563, có mặt 12.471, vắng 92 thí sinh, trong đó: 17 thí sinh miễn thi, 01 ốm, 40 có đơn xin hoàn thành chương trình - không thi, 34 thí sinh tự do không thi đến thi.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực điểm thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi", sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống..., với mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Trong sáng nay, sẽ diễn ra môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn, với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.