Sơn La: Tập trung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025

Chiều 7/9, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã làm việc với một số sở, ngành về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ trì và tham gia cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.



Thường trực Tỉnh ủy Sơn La làm việc với các sở, ngành về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Huyền Linh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/1/2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và ban hành kết luận cụ thể; trong đó giao các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THPT Chuyên Sơn La. Ảnh: Huyền Linh.



Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện nghị quyết, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện và nâng cao, quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp, củng cố và phát triển; các cơ chế, chính sách được thực hiện đồng bộ; tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 99,91%, lớp 6 đạt 99,8%, lớp 10 đạt 96,7%; có 338/598 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 56,52%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của tỉnh đạt 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021; điểm trung bình các môn thi tăng 10 bậc so với năm 2021, đứng thứ 49/63 tỉnh thành phố; có 1 học sinh (Trường Chuyên Sơn La) giành vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia; tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 56,52%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,3% tăng 3,3% so với năm 2020, trong đó lao động qua đào tạo được cấp văn bằng, chứng chỉ đạt 22,9% tăng 2,9% so với năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La làm việc với Trường Chính trị tỉnh Sơn La. Ảnh: Huyền Linh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cấp, ngành và các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các chủ trương, chính sách mới của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học linh hoạt, thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo...

Đồng thời, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét các kiến nghị, đề xuất của các trường theo thẩm quyền để đề xuất hướng giải quyết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đi khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ. Ảnh: Huyền Linh.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn công tác trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra một số cơ sở giáo dục để nắm tình hình hoạt động, kết quả đào tạo của các nhà trường trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các nhà trường và việc cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực theo định hướng của tỉnh vào thực tiễn.