Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều tối ngày 28/7 đến ngày 1/8/2024, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-200 mm/đợt, có nơi trên 300mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong đợt mưa này, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc, các công trình đang thi công, vùng ngập úng đô thị và các vùng trũng, thấp. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La (Ban chỉ huy PCTT&TKCN) yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục nhanh hậu quả đợt mưa lũ vừa qua và chủ động ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảo bảo an toàn tính mạng cho người dân. Khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Đặc biệt là đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều tối ngày 28/7 đến ngày 1/8/2024, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông, các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đường tỉnh, quốc lộ bị hư hỏng, ngập, chia cắt khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, ngập sâu, đảm bảo thông tuyến nhanh nhất và an toàn giao thông trên tuyến.



Bảo đảm cơ số thuốc dự phòng, tổ chức khám chữa bệnh, tập trung cứu chữa đối với những người bị thương; triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại những nơi mưa lũ đã rút, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ.

Sơn La chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, tại Văn bản số 3240/UBND-KT ngày 25/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Dừng ngay các hoạt động không cần thiết, phân công lãnh đạo sở, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực theo dõi, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 24/24h trong những ngày bão lũ cao điểm, theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Thành phố Sơn La rà soát các điểm sung yếu, có khả năng ngập lụt trước đợt mưa lớn. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sơn La kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân ngập lụt tại thành phố; đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2024.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn phù hợp với diễn biến thiên tai, điều kiện cụ thể của địa phương, đặc biệt lưu ý có biện pháp chủ động, quyết liệt để giảm thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Sơn La thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: NDCC

Trước đó, hoàn lưu cơn bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng giao thông của tỉnh Sơn La. Cụ thể, 7 người chết do sạt lở vùi lấp và lũ cuốn trôi; 3 người mất tích; 5 người bị thương, gần 1.200 nhà ở của người dân bị thiệt hại, 6 điểm trường tiểu học, mầm non bị ngập.

Về nông nghiệp, mưa lũ làm ngập, cuốn trôi gần 1.900ha lúa mùa; hơn 220ha hoa màu, rau màu; gần 400ha cây trồng hàng năm, lâu năm… Gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; đổ 1 cột viễn thông; 6 công trình thủy lợi, 1 nhà văn hóa bị ảnh hưởng; trôi 4 cầu treo.