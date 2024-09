Sơn La: Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng do bão số 3, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Do ảnh hưởng bão số 3, đêm 7/9 đến sáng 8/9 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có các đợt mưa vừa, mưa to, làm sụt trượt ta luy dương, sa bồi nền mặt đường, lấp cống, rãnh dọc, sụt lở ta luy âm, hư hỏng kết cấu công trình, ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh hưởng của bão số 3, nhiều tuyến đường giao thông tại Sơn La bị hư hỏng

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3 đã gây sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường ở 30 vị trí giao thông; trong đó 20 vị trí sạt lở, 10 vị trí ngập nước, thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, quốc lộ 6C, tắc đường tại vị trí Km1+370 do sụt ta luy dương, thời gian tắc đường từ 6h30 đến 7h40 thông xe. Quốc lộ 32B tắc đường tại Km15+900 do sụt ta luy dương, thời gian tắc từ 6h đến 9h00 thông xe; tại Km11+520 do ngập nước. Quốc lộ 43 (Km0-Km27) tắc đường do sụt ta luy dương tại Km14+630, thời gian tắc từ 6h đến 7h15 thông xe; tại Km16+350 thời gian tắc từ 6h dự kiến 8h15 thông xe; Km22+800, sạt âm nguy cơ đứt đường.

Quốc lộ 43 (Km27-Km119), tắc đường do sụt ta luy dương tại 07 vị trí: Km56+800, Km59+330, Km60+480, Km61+800, Km62+050, Km62+240, Km92+700, thời gian tắc từ 6h dự kiến 10h00 thông xe tạm thời; tắc đường do ngập nước 01 vị trí tại Km88+800 thời gian từ 7h45.

Sạt lở tại quốc lộ 6C đoạn Tà Làng - Lóng Phiêng. Ảnh: HLX

Mưa lớn cũng đã làm ảnh hưởng đến Hệ thống đường tỉnh, như: Đường tỉnh 101, tắc đường tại 02 vị trí do nước lớn gây ngập úng tại Km32+450, Km45+170 (Vân Hồ - Quang Minh). Đường tỉnh102, tắc đường tại 01 vị trí do sụt ta luy dương Km19+940, thời gian tắc từ 6h45 dự kiến 9h00 thông xe; do ngập nước 01 vị trí tại Km57+900.

Đường tỉnh 112, tắc đường do sụt ta luy dương tại 03 vị trí (Km18+075 thời gian tắc từ 7h30 đến 8h30 thông xe; Km19+460 thời gian tắc từ 7h50 dự kiến 10h thông xe; Km20+600 thời gian tắc từ 7h đến 8h45 thông xe).

Đường tỉnh 114, tắc đường tại 03 vị trí do nước lớn gây ngập úng tại Km0+500, Km4 (Mường Bang - Đông Nghê), Km18+800 (Tân Lang - Huy Hạ). Km27+450 sạt âm ½ mặt đường.

Đất đá sạt lở gây tắc đường tại Phù Yên. Ảnh: HLX

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La chủ động ứng phó với bão số 3

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La cho biết: Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, tỉnh Sơn La và sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, Sở GTVT Sơn La đã chỉ đạo thường trực 24/24 nắm bắt, theo dõi diễn biến mưa lũ để có giải pháp ứng cứu kịp thời; chỉ đạo nhà thầu cử người trực, bố trí biển cảnh báo và phân luồng bảo đảm giao thông, bố trí vật tư, máy móc, nhân công để khắc phục ngay các vị trí sụt lở ta luy dương gây tắc đường và xử lý một số vị trí sạt lở ta luy âm nguy hiểm để bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc kéo dài.

Mưa lớn gây ngập nhiều vị trí tuyến đường tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Ảnh: NDCC

Tổ chức kiểm tra việc xác định các vị trí xung yếu, bố trí thiết bị, vật tư, nhân lực sẵn sàng ứng cứu theo phương án đã được phê duyệt để bảo đảm giao thông. Số lượng máy móc, thiết bị và nhân lực bố trí gồm có: Máy móc thiết bị bố trí trực đảm bảo giao thông trên các tuyến và các vị trí xung yếu hiện tại: 94 máy xúc (quốc lộ: 40 máy; đường tỉnh: 54 máy), 103 ô tô (quốc lộ: 48 ô tô; đường tỉnh: 55 ô tô); Nhân sự bố trí trực đảm bảo giao thông: 99 người (trực tại đơn vị: 25 người; quốc lộ: 28 người; đường tỉnh: 46 người).

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, sa bồi gây ách tắc giao thông, Sở GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ cử cán bộ giám sát đến hiện trường xác minh khối lượng thiệt hại, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thực hiện phương án bảo đảm giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.