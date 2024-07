Mưa lũ khiến hơn 8.000 khách hàng ở TP Sơn La bị ảnh hưởng về nước sinh hoạt

Mưa lũ ở TP Sơn La (Sơn La) trong những ngày qua đã khiến nước đầu nguồn quá đục, lắng lọc chậm nên ảnh hưởng đến hơn 8.000 khách hàng.

Ngày 26/7, Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Bá, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La, cho biết, việc cấp nước đang được đơn vị cố gắng duy trì, nhưng không đủ để cấp lên các khu vực cao của thành phố, có thời điểm sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng tới hơn 8.000 khách hàng.

Nguyên nhân là do tại đầu nguồn nước của Nhà máy Bó Cá cấp nước sinh hoạt cho phường Chiềng Lề, phường Quyết Thắng, Tô Hiệu và một phần khu vực Huổi Hin, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La quá đục, việc lắng lọc chậm, nhiều đường ống dẫn nước bị vỡ, nhà máy bị ngập do mưa lũ. Do vậy khuyến cáo người dân cùng chia sẻ và sử dụng nước tiết kiệm.

Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến đầu nguồn nước bị đục khiến các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt tại TP Sơn La bị ảnh hưởng. Ảnh: Nga Linh.

"Hôm nay (26/7), Công ty đã cắt nước tại một số khu vực tại phường Chiềng Sinh (thuộc khu vực xí nghiệp cấp nước số 2) để dồn nước cho khu vực trung tâm thành phố", ông Bá nói.

Theo ông Bá, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị khi thiếu nước phải phân vùng, tách mạng để phân chia bơm nước cho khách hàng, đồng thời nạo vét đầu nguồn để có nước bơm sớm nhất; lắp các máy bơm dã chiến để bơm nước.

"Ngày hôm nay chúng tôi đã chúng tôi đã lắp trạm bơm dã chiến tại bản Mòng để góp phần cấp nước cho thành phố. Công ty cũng tập trung, sửa chữa những tuyến ống đã gãy, vỡ để sớm khắc phục việc thiếu nước cho khách hàng trên địa bàn thành phố".