Sơn La: Ngày đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Từ ngày 1/7/2022, theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Từ sớm tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Sơn La đã có rất đông nhân dân đến giải quyết các thủ tục. Anh Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) rất vui mừng, phấn khởi khi là một trong những công dân đầu tiên của Sơn La được cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.



Chia sẻ với phóng viên, anh Bình cho biết: "So với hộ chiếu mẫu cũ thì mẫu mới này đẹp hơn rất nhiều, từ hình thức cũng bắt mắt hơn và thiết kế kỳ công hơn. Ngoài ra được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các cán bộ tại Phòng Quản lý XNC thì tôi cũng đã nhanh chóng có được hộ chiếu để kịp cho việc giải quyết công việc".

Những công dân đầu tiên của tỉnh Sơn La được cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Ảnh: ANTV Sơn La

Theo quy định của Bộ Công an, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp theo mẫu mới kể từ ngày 01/7/2022. Theo đó, mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thực hiện theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Mẫu hộ chiếu mới được cấp từ 1/7/2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Đào Duy Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý XNC công dân Việt Nam cho biết: "So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả."

Cán bộ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng giải quyết các thủ tục cho công. Ảnh: ANTV Sơn La

Các công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không còn giá trị sử dụng. Đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chíp điện tử, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào Quý III/2022.