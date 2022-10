Sơn La: Hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới

Công an tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng ( nước CCHDCND Lào) tăng cường phối hợp các mặt công tác nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm.

Phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên hai tuyến biên giới

Tỉnh Sơn La có hơn 274km đường biên giới giáp với 02 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (nước CCHDCND Lào). Lực lượng Công an 3 tỉnh đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Công an tỉnh Sơn La với Công an các tỉnh Bắc Lào. Từ ngày 11 - 16/10, đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Công an 2 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Cuộc hội đàm diễn ra với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, góp phần nâng cao mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Lào, cũng như trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên hai tuyến biên giới.



Công an tỉnh Sơn La hội đàm trao đổi thông tin với Công an tỉnh Luông Pha Băng. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong những năm qua, lực lượng Công an Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã kề vai, sát cánh, phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần giữ vững bình yên hai tuyến biên giới. Duy trì tốt cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, các thông tin trao đổi, đều được xử lý kịp thời, nhanh chóng.

Đại tá Tú Sông Pắt Chai, Giám đốc Công an tỉnh Luông Pha Băng cho biết: "Trong những năm qua mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hợp tác giữa các bên, tuy nhiên, Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Băng đã luôn nỗ lực, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh trật tự , phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, chung sức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển".

Công an tỉnh Sơn La tặng quà cho Công an tỉnh Hủa Phăn. Ảnh: ANTV Sơn La

Công an tỉnh Sơn La tặng quà cho Công an tỉnh Luông Pha Băng. Ảnh: ANTV Sơn La

Công an Sơn La ký kết với Công an các tỉnh Bắc Lào hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tại các buổi Hội đàm, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn đánh giá cao công tác phối hợp, giúp đỡ của Công an Sơn La trên các mặt công tác trong những năm qua. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, đã làm tốt việc trao đổi thông tin về các đối tượng, đường dây cũng như các băng, ổ nhóm để xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá. Tính từ đầu năm 2022 đến nay đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 08 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 38.000 viên ma túy tổng hợp, 03 khẩu súng quân dụng, 105 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thông tin: "Hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn; trong quá trình vận chuyển, mua bán ma túy chúng thường mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt".

Song song với công tác bảo đảm ANTT, thời gian qua thực hiện chủ trương của Bộ Công an Việt Nam về xây dựng trụ sở cho Công an Lào tại các bản biên giới giáp Việt Nam. Công an tỉnh Sơn La tập trung xây dựng, bàn giao 51 trụ sở Công an tại các bản biên giới thuộc 5 huyện của 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng. Qua đó, giúp cho lực lượng cán bộ chiến sỹ công an cơ sở yên tâm công tác, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

"Việc công an tỉnh Sơn La giúp chúng tôi xây dựng trụ sở Công an các bản biên giới sẽ giúp CBCS có hệ thống cơ sở vật chất tốt hơn, tạo điều kiện để hoàn thành tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, góp phần giữ gìn sự bình yên của nhân dân hai nước". Đại tá Phết Sỏn In Sụ Phăn, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn chia sẻ.

Công an ba tỉnh Sơn La, Hủa Phăn, Luông Pha Băng ký kết biên bản ghi nhớ năm 2023. Ảnh: ANTV Sơn La

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất một số vấn đề liên quan đến tình hình ANTT như: Hoạt động của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động lợi dụng nền tảng internet, mạng xã hội tuyên truyền, lôi kéo một bộ phận nhân dân tham gia các hoạt động ly khai tự trị, gây mất ổn định chính trị; tình hình hoạt động phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết với Công an các tỉnh Bắc Lào; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, trọng tâm là tội phạm ma túy xuyên quốc gia.