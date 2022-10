Sơn La: Để can xăng gần bếp, ngôi nhà bị thiêu rụi

Hơn 6 giờ nay (6/10), vụ hỏa hoạn khiến nhà của gia đình anh Sồng A Vông, (SN 1990), ở bản Háng Lìa (Mường Cai, Sông Mã, Sơn La) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đồn Biên phòng Mường Cai (BĐBP tỉnh Sơn La) tổ chức cứu chữa, thăm hỏi động viên gia đình anh Sồng A Vông bị hỏa hoạn tại bản Háng Lìa, xã Mường Cai, huyện Sông Mã.



Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là trong quá trình gia đình anh Vông mua xăng về để phục vụ máy cắt cỏ, do can xăng để gần bếp nên đã bén lửa khiến ngôi nhà bị cháy rụi ngôi nhà. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy, gia đình anh Vông và dân bản hô hoán để cứu chữa. Đồng thời, Đồn Biên phòng Mường Cai đã lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Tuy nhiên, do nhà tre, mái lá kết hợp với nắng khô hanh nên ngọn lửa bùng cháy lan nhanh và thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng tài sản của gia đình.

Được biết, gia đình anh Vông có 4 nhân khẩu, 2 con nhỏ đều đang học mẫu giáo và gia đình anh là hộ nghèo của bản Háng Lìa, xã Mường Cai.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, đại diện Đồn Biên phòng Mường Cai đã phối hợp với chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và quyên góp ủng hộ 1 triệu đồng tiền mặt, một số nhu yếu phẩm giúp gia đình anh Vông vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.