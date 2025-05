Giá tiêu vẫn giảm nhẹ, ngoại trừ Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (7/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 153.000 – 155.000 đồng/kg. Nguồn cung tiêu trong nước vẫn thắt chặt do diện tích trồng tiêu tiếp tục bị thu hẹp.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 155.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 155.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 153.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 153.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 153.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (7/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia không đổi với tiêu trắng, không đổi với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia không đổi. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi, với tiêu trắng ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.372 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.985 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.700 USD/tấn.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 4, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 26.428 tấn, trị giá 184,1 triệu USD, tăng mạnh 31,7% về lượng và 31,1% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 0,7% về lượng và 58,3% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu của nước ta đạt 73.647 tấn, trị giá 508,36 triệu USD, giảm 11,3% về lượng nhưng vẫn tăng mạnh 44,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong 4 tháng đạt 6.903 tấn, tăng 62,7% so với cùng kỳ. Tính riêng trong tháng 4, giá tiêu xuất khẩu đạt 6.968 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng trước, nhưng tăng 57,1% so với tháng 4/2024.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tình trạng nắng hạn kéo dài trong các tháng đầu năm 2025 đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất hạt tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ.

Mặc dù giá hạt tiêu tăng so với năm ngoái nhưng việc tái canh hạt tiêu không diễn ra mạnh tại các tỉnh do không còn đất mới hoặc người nông dân trồng những cây đang có giá trị kinh tế cao hơn hạt tiêu nên dự kiến diện tích sản xuất sẽ khó tăng trong năm 2025.

Nhận định về thị trường tuần này, các chuyên gia cho biết sẽ không có nhiều biến động. Thị trường kỳ vọng khởi sắc khi các doanh nghiệp tiếp tục gom hàng để tận dụng thời gian hoãn áp dụng mức thuế 46% của Mỹ.