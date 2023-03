Sơn La: Bắt quái nữ cùng 1,7 kg ma túy

Ngày 11/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa bắt quả tang Thào Thị Dung trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) cùng gần 17.000 viên ma túy.

Thu giữ số lượng lớn ma túy

Theo đó vào hồi 19 giờ, ngày 10/3 tại khu vực bản tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La); Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị (Công an huyện Mộc Châu; Công an thị trấn Mộc Châu; Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập) phát hiện, bắt quả tang đối tượng: Thào Thị Dung (1997) trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (nơi ở hiện tại: bản Buốc Quang, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu); về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đối tượng Thào Thị Dung cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Cao Thiên

Tang vật thu giữ gồm 16.970 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 1,7kg; 02 điện thoại di động; 01 xe máy, cùng một số tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan Công an, Dung khai nhận mua số ma túy trên từ biên giới về, đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt



Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định.