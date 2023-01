Sơn La: Tóm gọn đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn ma túy

Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công đối tượng Tráng Thị Sông về hành vi mua bán trái phép hàng nghìn viên ma túy.

"Quái nữ" ôm 12.000 viên ma túy bị tóm giữa đêm

Công an Sơn La thu số lượng lớn ma túy

Theo đó, hồi 01h15 ngày 06/01 tại khu vực bản Lùn, Mường Sang, Mộc Châu (Sơn La); Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị: Cục Hải quan Điện Biên, Công an huyện Mộc Châu, Công an xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La, phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng: Tráng Thị Sông (SN 1974); trú tại: Bản Căng Tỵ, Chiềng Khừa, Mộc Châu (Sơn La) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tráng Thị Sông và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Vật chứng thu giữ: 60 túi MTTH (khoảng 12.000 viên Hồng phiến); 01 xe máy; 02 điện thoại; cùng một số giấy tờ liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.