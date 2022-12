Công an huyện Mường La (Sơn La) phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 15 đối tượng liên quan đến ma túy.

Clip: Bắt liên tiếp hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy

Thu giữ số lượng lớn ma túy

Trong 15 ngày ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Công an huyện Mường La đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 15 đối tượng, trong đó có 1 Chuyên án phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Huyện Mường La là địa bàn nằm phía Bắc của tỉnh Sơn La, giáp ranh huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ở phía Đông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Than Uyên (Lai Châu) ở phía Bắc. Đây là địa bàn trọng điểm, luôn nóng bỏng cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an.



Huyện Mường La Đây là địa bàn trọng điểm, luôn nóng bỏng cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Mường La đã triệt phá nhiều Chuyên án, vụ án ma túy lớn. Điển hình: Hồi 21 giờ 20, ngày 25/11, tại TK2 xã Mường Bú; Công an huyện đã phá thành công Chuyên án bắt quả tang đối tượng Lường Văn Thoáng (SN2002) trú tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu (Sơn La) đang điều khiển xe ô tô mang BKS 98A-237.85 chở theo đối tượng Quàng văn Soạn (SN1980) trú tại bản Nà Tý, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn La) có hành vi "cất giấu ma túy" với mục đích bán kiếm lời. Tang vật thu giữ 75,65 gram heroin và 678 viên ma túy tổng hợp, 01 ô tô và 2 con dao nhọn, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Đấu tranh mở rộng, Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Lò Văn Giang (SN1992) trú tại bản Tả, xã Chiềng Hoa là đối tượng liên quan đến vụ việc.

Để đấu tranh thành công Chuyên án này, lực lượng đánh án vô cùng vất vả để "tóm gọn" đối tượng, Thượng úy Hà Văn Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy cho biết: CBCS trong đơn vị cũng mất rất nhiều thời gian để theo dõi, các đối tượng không phải người ở địa bàn, do vậy việc theo dõi di biến động cũng mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, đây là các đối tượng rất manh động, thường mang theo dao sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện hành vi. Anh em đánh án phải hết sức kín kẽ và chớp thời cơ đúng thời điểm…

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Ngoài Chuyên án đấu tranh với Lường Văn Thoáng, Quàng Văn Soạn và Lò Văn Giang, vào ngày 16/11 tại bản Lè, xã Hua Trai, huyện Mường La, Công an xã Hua Trai đã phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng Trần Mạnh Huy (SN1990) trú tại Thôn 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) và Cà Văn Du (SN2002) trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La (Sơn La) có hành vi "tàng trữ chất ma túy". Tang vật thu giữ 36,68 gram Heroin và một số tang vật liên quan khác.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường La tiến hành lấy lời khai đối tượng Quàng Văn Soạn. Ảnh: ANTV Sơn La

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Công an huyện Mường La (Sơn La) triển khai lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy. Ảnh: ANTV Sơn La

Trung tá Lê Mùi, Phó trưởng Công an huyện Mường La chia sẻ: Với chức năng nhiệm vụ được giao, Công an Mường La đã chủ động tham mưu với Công an tỉnh Sơn La nhiều chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy mang tính chiến lược, lâu dài, từng bước tháo gỡ những "nút thắt", "điểm nghẽn", những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh khác, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và tội phạm ma túy.

Công an huyện Mường La (Sơn La) phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 15 đối tượng liên quan đến ma túy. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong thời gian tới, xác định công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói riêng và các loại tội phạm khác nói chung sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả. Công an huyện Mường La sẽ tiếp tục ra quân quyết liệt, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn huyện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.