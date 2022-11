Sơn La: Đang ôm 4 bánh ma túy thì bị "tóm"

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Giàng A Gâu (SN1982) về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".

Đối tượng Gâu mua bán trái phép ma túy

Theo đó, hồi 03h30 ngày 7/11 tại khu vực bản Nà Lốc, xã ít Ong, Mường La (Sơn La); Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy – Bộ Công an; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Mường La phát hiện, bắt giữ đối tượng Giàng A Gâu (SN1982) trú tại: Bản A Mạ, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn (Sơn La) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



Đối tượng Giàng A Gâu cùng tang vật tai cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 04 bánh Heroine có tổng khối lượng: 1.281,74 gam; 01 xe máy; 02 điện thoại; cùng một số giấy tờ liên quan. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.