Lai Châu: 2 đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý

Công an huyện Phong Thổ, Lai Châu vừa bắt giữ 2 đối tượng vì tội tàng trữ và mua bán trái phép chất mua tuý.

Theo đó, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19/7/2022. Tổ công tác Công an xã Mường So, công an xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, Lai Châu đang tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đèo Văn Lắm (SN: 1975) có hộ khẩu thường trú tại bản Nà Củng, Mường So, Phong Thổ, Lai Châu về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 01 gói Heroine.



Công an Lai Châu phá án nhanh gọn

Mở rộng điều tra Tổ công tác phối hợp với đội HS-KT-MT Công an huyện Phong Thổ, Lai Châu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với: Teo Văn Sâm (SN: 1972), có hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Bảo, Mường So, Phong Thổ, Lai Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ tại nhà Teo Văn Sâm 02 gói heroine.

Đối tượng Đèo Văn Lắm, Teo Văn Sâm bị bắt vì tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh Bảo Anh

Hiện các đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được Tổ công tác bàn giao cho đội HS-KT-MT tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.