Sơn La: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường biên giới

Đồn Biên phòng Chiềng On vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Châu (Sơn La) phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng Lao Sua cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Quàng Hùng.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 01/8/2022, Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng On chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Châu thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cột Mốc 230 phát hiện, bắt giữ đối tượng Giàng Lao Sua tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện và thu giữ 379 viên ma tuý tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Giàng Lao Sua, sinh năm 1980, trú tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã mua số ma tuý trên của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không rõ danh tính.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.