Chuyện đánh án ma túy ở cung đường "nóng"

Nằm gai nếm mật đánh án ma túy

Kim đồng hồ điểm 22 giờ nhưng Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) và anh em trong đơn vị vẫn chưa thể về nhà, bởi hôm nay anh đang chỉ đạo một Chuyên án vận chuyển số lượng lớn ma túy từ ngoại tỉnh vào địa bàn. Bất kể ngày hay đêm, khi có án xảy ra, anh đều là người trực tiếp chỉ huy các trận đánh ma túy trên địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La).

Là địa bàn giáp ranh giữa huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), huyện Sông Mã, huyện Quỳnh Nhai, và Mường La của tỉnh Sơn La, với cung đường QL6A chạy qua, cuộc chiến với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Thuận Châu vẫn luôn "nóng bỏng". Gần đây sự gia tăng của các loại tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy như: ma túy đá, ma túy tổng hợp với số lượng "khủng", hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhiều đối tượng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, khiến cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này ngày càng khó khăn. Trong những ngày cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn và trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Thuận Châu đã liên tiếp phá thành công nhiều Chuyên án, vụ án lớn về ma túy.

Điển hình, vào hồi 22h ngày 3/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường QL6A qua địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La). Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì phối hợp với Đội CSGT - TT Công an huyện Thuận Châu bắt quả tang đối tượng Cà Văn Sơn (SN 1995) trú tại bản Nà Sáy 1, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) về hành vi "Vận chuyển trái phép ma tuý". Tang vật thu giữ gồm: 4 bánh heroin với tổng khối lượng 1.360,47 gram, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan khác. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Lò Văn Chung (SN 2006) trú tại bản Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) và Lò Văn Sơn (SN 2002) trú tại bản Che Phai, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) về hành vi "Vận chuyển trái phép ma tuý" tạm giữ 1 ô tô, 2 điện thoại di động, số tiền 3 triệu đồng và một số tang vật có liên quan khác.

Chia sẻ về quá trình đấu tranh với Chuyên án, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết: Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát, bám nắm địa bàn, lực lượng trinh sát Công an huyện đã phát hiện, khám phá được đường dây vận chuyển trái phép ma túy này do Cà Văn Sơn cầm đầu di chuyển từ Điện Biên, Lai Châu thông qua tuyến đường QL6A mang xuống dưới xuôi để tiêu thụ, lãnh đạo Công an huyện sau nhiều ngày "nằm gai nếm mật" theo dõi di biến động của đối tượng đã quyết định thành lập Chuyên án đấu tranh với các đối tượng trong đường dây này.

Công an huyện Thuận Châu đấu tranh bắt giữ thành công 3 đối tượng Cà Văn Sơn, Lò Văn Chung, Lò Văn Sơn về hành vi “Vận chuyển trái phép ma túy”. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong chuyên án này, anh em trinh sát nhận định các đối tượng có phương thức, thủ đoạn hoạt động khá tinh vi. Để thực hiện việc vận chuyển ma túy, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ về địa bàn, tuyến đường đi sao cho thuận tiện và trót lọt nhất. Qua tuyến đường quốc lộ 6A nhất cử nhất động đều kín kẽ, việc vận chuyển ma túy cũng lựa chọn và khung thời gian trời nhá nhem tối, bắt đầu sương giăng.

Là người được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng trinh sát ma túy cùng tham gia đánh án, Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Cán bộ Đội CSGT – TT, Công an huyện Thuận Châu cho biết: khó khăn của lực lượng chức năng trong Chuyên án lần này đó là chúng giấu ma túy trong những hộp giấy, bọc gói rất kín kẽ, nhiều lớp, hòng qua mắt lực lượng Công an…Để bắt quả tang hành vi của đối tượng đòi hỏi cần phải nhanh và căn đúng thời điểm đối tượng hành động.

Thời gian qua, số vụ được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn huyện Thuận Châu tuy đã giảm so với thời điểm những năm trước đây, tuy nhiên tội phạm ma túy có nhiều diễn biến khó lường, các đối tượng dùng mọi âm mưu, thủ đoạn, để dễ dàng hoạt động. Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Thuận Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung không quản ngại gian khổ, hy sinh ngăn chặn, đẩy lùi "cái chết trắng" trên địa bàn vùng cao. Những chia sẻ về Chuyên án đấu tranh với 3 đối tượng Cà Văn Sơn, Lò Văn Chung, Lò Văn Sơn chỉ là một trong rất nhiều những Chuyên án mà lực lượng Công an huyện Thuận Châu đã phá thành công.

Tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Đánh án ma túy khoảnh khắc sinh tử luôn thường trực

Đánh án ma túy gập ghềnh hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử là luôn thường trực; là lãnh đạo phụ trách trực tiếp, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm luôn đau đáu sao cho anh em đoàn kết, gắn bó, chia sẻ sao cho hợp lý giữa việc gia đình, việc nhà và việc cơ quan, mỗi trinh sát đều được phát huy thế mạnh của mình. Do đặc thù công việc và tính chất khốc liệt của nó, có cán bộ đã phải hy sinh niềm vui riêng của mình…

Ban chuyên án Công an huyện Thuận Châu họp bàn phương án tác chiến. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong câu chuyện ngày hôm nay, người lãnh đạo ấy chợt lặng đi khi chia sẻ về công việc của điều tra viên, trinh sát. Có những đợt cao điểm thì anh em lại mải miết làm án trên những cung đường, có khi nắng cháy da, có khi rét buốt trong đêm Đông lạnh giá và cũng có khi cả tuần không về nhà. Tội phạm thường hay lợi dụng thời điểm mà lực lượng Công an một chút "lơ là", là chúng sẽ tranh thủ để vận chuyển ma túy tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Vất vả là thế, hiểm nguy là vậy, nhưng chưa bao giờ những người chiến sỹ làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở Thuận Châu than vãn nửa lời. Với sự quan tâm khích lệ từ cấp trên, cùng sự kề vai sát cánh cùng anh em bước vào trận đánh sinh tử với bao hiểm nguy đang chờ trực đã thực sự truyền lửa, truyền sự đam mê nhiệt huyết cho bao lớp CBCS trẻ…Những nỗ lực từng ngày, những gian khổ không thể nói bằng lời đã tạo cho Công an huyện Thuận Châu có thương hiệu riêng trong cuộc chiến chống ma túy còn nhiều khốc liệt và cam go.