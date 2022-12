Bắt giữ anh trai trùm ma túy "Tàng Keangnam"

Ngày 20/12, Công an tỉnh Sơn La trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Tráng A Lầu, anh trai "Tàng Keangnam".

Anh trai "Tàng Keangnam" bị tóm sau 10 năm truy nã



Theo đó, vào 1h ngày 18/12, tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Lầu (SN 1981), trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), anh trai "Tàng Keangnam.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Chuyên án. Ảnh: ANTV Sơn La

Tang vật thu giữ gồm: 2 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng) cùng một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng Tráng A Lầu bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo Quyết định số 20, ngày 10/11/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an). Sau thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm di biến động của đối tượng, đêm 17/12, 45 cán bộ chiến sỹ đã táo bạo đột kích hang ổ, bắt giữ thành công và di lý an toàn đối tượng Tráng A Lầu là anh trai ruột của đối tượng Tráng A Tàng (hay còn gọi là "Tàng Keangnam") – "ông trùm" ma túy đất Bắc.

Đối tượng Tráng A Lầu (giữa) và tang vật. Ảnh: ANTV Sơn La

Đại tá Trần Thanh Sơn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Ban Chuyên án thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đấu tranh thành công với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Lầu. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các đối tượng bị bắt theo quy định của pháp luật, tiếp tục thực hiện công tác vận động đầu thú đối với các đối tượng truy nã khác trên địa bàn xã Lóng Luông và vùng phụ cận.