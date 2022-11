Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển, mua bán chất ma túy

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Yên Châu phát hiện và bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lèo Văn Nghĩa cùng tang vật. Ảnh: Quàng Hùng

Cụ thể, vào hồi 17 giờ 45 phút ngày (14/11), Tổ công tác Biên phòng gồm Phòng PCMT&TP và đồn Biên phòng Chiềng On chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Châu khi đang làm nhiệm vụ tại đoạn cột Mốc biên giới 226 và 227 bản Suổi Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu phát hiện và bắt giữ đối tượng Lèo Văn Nghĩa (sinh năm 1992), cư trú tại bản Mển, xã Hua Trai, huyện Mường La (Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm: 1.214 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Đối tượng Nghĩa khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực biên giới của một người đàn ông khoảng 50 tuổi, không rõ danh tính.

Được biết đối tượng Lèo Văn Nghĩa đã có 1 vợ và hai con, bản thân đối tượng sống lang bạt, không nghề nghiệp ổn định, đối tượng đã nghiện ma túy từ năm 2016.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.